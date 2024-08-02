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Чи повертатиме Молдова українських чоловіків на Батьківщину: що каже прем'єр

Фото: Дорін Речан, прем'єр Молдови (facebook.com/recean md)
Автор: Іван Носальський

Молдова дотримуватиметься міжнародного законодавства з прав людини у питанні українських чоловіків, які втекли за кордон від мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра Молдови Доріна Речана для NewsMaker.

Очільника молдавського уряду попросили прокоментувати можливість повернення українських чоловіків на Батьківщину.

"Україна має такі побажання щодо всіх країн, де перебувають українці. Ми, як і всі, дотримуємося міжнародних правил і прав людини. Ми діятимемо відповідно до законів, які існують у міжнародному праві", - зазначив він.

При цьому журналісти уточнили, чи означає це, що Молдова не видаватиме Україні військовозобов'язаних чоловіків з українським громадянством.

"Ми дотримуватимемося міжнародного законодавства з прав людини", - повторив Речан.

Що передувало

Нагадаємо, раніше посол України в Молдові Марк Шевченко заявив, що Київ обговорює з Кишиневом повернення українських ухилянтів, які втекли до Молдови.

Пізніше у Міністерстві закордонних справ Молдови попередили про російський фейк про те, що країна нібито готова розпочати екстрадицію українських чоловіків, які незаконно потрапили до Молдови.

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МолдоваМобілізація в Україні