Чи повертатиме Молдова українських чоловіків на Батьківщину: що каже прем'єр

Очільника молдавського уряду попросили прокоментувати можливість повернення українських чоловіків на Батьківщину.

"Україна має такі побажання щодо всіх країн, де перебувають українці. Ми, як і всі, дотримуємося міжнародних правил і прав людини. Ми діятимемо відповідно до законів, які існують у міжнародному праві", - зазначив він.

При цьому журналісти уточнили, чи означає це, що Молдова не видаватиме Україні військовозобов'язаних чоловіків з українським громадянством.

"Ми дотримуватимемося міжнародного законодавства з прав людини", - повторив Речан.