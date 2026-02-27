Чи повертатиме ЄС чоловіків до України? Єврокомісія дала чітку відповідь

Європейський Союз не обговорює питання повернення українських чоловіків призовного віку, які отримали тимчасовий захист. У 2026 році відповідних змін не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Європейської комісії Маркуса Ламмерта та Luxembourg Times .

Ламмерт відповів на питання щодо можливого скасування тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку. Зокрема, воно стосувалося заяви глави Міноборони Люксембургу Юріко Бакес, яка заявила про необхідність такого кроку.

"Мені невідомо про дебати в Люксембурзі. Можу сказати, що тимчасовий захист - це те, що ми вирішили на рівні ЄС та на рівні держав-членів до 2027 року", - сказав він.

За його словами, правила щодо тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку до березня 2027 року залишатимуться чинними.

Що передувало

Видання Luxembourg Times писало, що міністерка оборони країни Юріко Бакес підтримала міністра внутрішніх справ Леона Глодена, який наголосив на необхідності повернення додому українських чоловіків призовного віку.

За його словами, до країни приїжджає дедалі більше чоловіків з України, що він назвав "певною проблемою". Зокрема, Глоден зауважив, що Люксембург надає Києву військову допомогу для захисту від російської агресії, але водночас приймає молодих українських чоловіків.