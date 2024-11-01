Чи повернуться графіки відключення світла з наступного тижня: що кажуть в "Центренерго"

ЗМІ поширили інформацію, що нібито вже з наступного тижня повернуться відключення світла. Наразі ситуація в енергосистемі стабільна, а графіки визначає "Укренерго".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Центренерго" у Facebook.
У п'ятницю, 1 листопада, ЗМІ та Telegram-канали з посиланням на незалежного члена наглядової ради "Центренерго" Володимира Величка поширили інформацію про повернення до графіків відключення світла.
Величко зазначив, що з наступного тижня синоптики прогнозують відчутне зниження температури, що призведе до збільшення споживання електроенергії. Він припустив, що у разі, якщо НЕК "Укренерго" не вдасться витримати баланс енергосистеми, будуть застосуватися графіки відключення світла.
У компанії заявили, що визначення графіків - це компетенція виключно "Укренерго".
"Заява Володимира Величка є його особистою думкою і не відображає позицію компанії", - йдеться у повідомленні.
У "Центренерго" наголосили, що зараз ситуація в енергосистемі стабільна, а енергетики зробили все можливе, аби забезпечити роботу обладнання в осінньо-зимовий період.
Російські окупанти продовжують атаки на енергетику в Україні. Особливо страждають енергетичні об'єкти у прикордонних та прифронтових областях.
Наразі ситуація зі світлом стабільна, відключень не передбачається. Проте енергетики просять українців бути заощадливими.
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль припускав, що зима в Україні може бути складною. Влада Запорізької області не виключає, що взимку може не бути світла через атаки ворога. Жителів просять підготуватися.
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