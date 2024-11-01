Чи повернуться графіки відключення світла з наступного тижня: що кажуть в "Центренерго"

Що сталося

У п'ятницю, 1 листопада, ЗМІ та Telegram-канали з посиланням на незалежного члена наглядової ради "Центренерго" Володимира Величка поширили інформацію про повернення до графіків відключення світла.

Величко зазначив, що з наступного тижня синоптики прогнозують відчутне зниження температури, що призведе до збільшення споживання електроенергії. Він припустив, що у разі, якщо НЕК "Укренерго" не вдасться витримати баланс енергосистеми, будуть застосуватися графіки відключення світла.

Реакція "Центренерго"

У компанії заявили, що визначення графіків - це компетенція виключно "Укренерго".

"Заява Володимира Величка є його особистою думкою і не відображає позицію компанії", - йдеться у повідомленні.

У "Центренерго" наголосили, що зараз ситуація в енергосистемі стабільна, а енергетики зробили все можливе, аби забезпечити роботу обладнання в осінньо-зимовий період.