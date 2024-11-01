Вернутся ли графики отключений света на следующей неделе: что говорят в "Центрэнерго"

СМИ распространили информацию, что якобы уже на следующей неделе вернутся отключений света. Пока ситуация в энергосистеме стабильная, а графики определяет "Укрэнерго".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Центрэнерго" в Facebook.
В пятницу, 1 ноября, СМИ и Telegram-каналы со ссылкой на независимого члена наблюдательного совета "Центрэнерго" Владимира Величко распространили информацию о возвращении к графикам отключений света.
Величко отметил, что на следующей неделе синоптики прогнозируют ощутимое снижение температуры, что приведет к увеличению потребления электроэнергии. Он предположил, что в случае, если НЭК "Укрэнерго" не удастся выдержать баланс энергосистемы, будут применяться графики отключений света.
В компании заявили, что определение графиков - это компетенция исключительно "Укрэнерго".
"Заявление Владимира Величко является его личным мнением и не отражает позицию компании", - говорится в сообщении.
В "Центрэнерго" подчеркнули, что сейчас ситуация в энергосистеме стабильная, а энергетики сделали все возможное, чтобы обеспечить работу оборудования в осенне-зимний период.
Российские оккупанты продолжают атаки на энергетику в Украине. Особенно страдают энергетические объекты в приграничных и прифронтовых областях.
Пока ситуация со светом стабильная, отключений не прогнозируется. Однако энергетики просят украинцев быть экономными.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль предполагал, что зима в Украине может быть сложной. Власти Запорожской области не исключают, что зимой может не быть света из-за атак врага. Жителей просят подготовиться.
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