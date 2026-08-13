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Чи повернуть у Києві проїзд за 8 гривень: що кажуть у КМДА

12:07 13.08.2026 Чт
2 хв
З 15 липня у столиці тарифи зросли майже у 3,5 рази, однак система пільг залишилась стара
aimg Василина Копитко
Після підвищення вартості проїзду в столиці почалися протести (фото: Getty Images)

У КМДА заявили, що не мають інформації про можливе зниження тарифу на проїзд у комунальному транспорті Києва до 8 гривень. Нині одна поїздка в метро, автобусах, тролейбусах і трамваях коштує 30 гривень.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Громадське".

Головне:

  • КМДА не має інформації про можливе повернення тарифу до 8 грн за одну поїздку.
  • Із 15 липня проїзд у комунальному транспорті Києва коштує 30 грн за поїздку.
  • Пільги для школярів, пенсіонерів, військових та інших категорій збережені.
  • Кияни, які протестують проти подорожчання, вимагають громадських обговорень і повернення тарифу до 8 грн; остання акція відбулася 11 серпня.

Що відповіли в КМДА

У Департаменті транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації відповіли на запит щодо можливого повернення тарифу до 8 гривень.

"Щодо можливого зниження вартості разового проїзду до 8 гривень зазначаємо, що станом на момент надання відповіді інформація щодо зміни встановленого тарифу у Департаменті відсутня", - відповіли в КМДА.

Читайте також: "Безкоштовний" проїзд: скільки мільйонів Київ витрачає на пільгові перевезення

Скільки зараз коштує проїзд у Києві

Із 15 липня вартість разової поїздки у столичному комунальному транспорті становить 30 гривень. Тариф діє у метро, автобусах, тролейбусах і трамваях.

Для школярів, пенсіонерів, військових та інших пільгових категорій право на пільговий проїзд зберегли.

Підвищення тарифу в Києві пояснювали зростанням витрат на електроенергію, пальне, оплату праці та утримання транспортної інфраструктури.

Чому кияни вимагають повернути 8 гривень

Після підвищення вартості проїзду в столиці почалися протести. Люди вимагають провести громадські обговорення та повернути тариф до 8 гривень за одну поїздку. Остання акція протесту біля КМДА відбулася 11 серпня.

Читайте також про те, що нещодавно у Києві зареєстрували петицію, в якій закликали скоротити кількість рухомого складу комунальних підприємств мінімум на 50%. Таким чином пропонують знизити витрати на транспорт.

Раніше ми писали про те, що інша петиція пропонує запровадити ліміт на безкоштовний проїзд пенсіонерів у громадському транспорті, щоб зменшити навантаження на транспортну систему і зробити проїзд дешевшим.

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