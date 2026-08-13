Чи повернуть у Києві проїзд за 8 гривень: що кажуть у КМДА

У КМДА заявили, що не мають інформації про можливе зниження тарифу на проїзд у комунальному транспорті Києва до 8 гривень. Нині одна поїздка в метро, автобусах, тролейбусах і трамваях коштує 30 гривень.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Громадське".
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У Департаменті транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації відповіли на запит щодо можливого повернення тарифу до 8 гривень.
"Щодо можливого зниження вартості разового проїзду до 8 гривень зазначаємо, що станом на момент надання відповіді інформація щодо зміни встановленого тарифу у Департаменті відсутня", - відповіли в КМДА.
Із 15 липня вартість разової поїздки у столичному комунальному транспорті становить 30 гривень. Тариф діє у метро, автобусах, тролейбусах і трамваях.
Для школярів, пенсіонерів, військових та інших пільгових категорій право на пільговий проїзд зберегли.
Підвищення тарифу в Києві пояснювали зростанням витрат на електроенергію, пальне, оплату праці та утримання транспортної інфраструктури.
Після підвищення вартості проїзду в столиці почалися протести. Люди вимагають провести громадські обговорення та повернути тариф до 8 гривень за одну поїздку. Остання акція протесту біля КМДА відбулася 11 серпня.
Читайте також про те, що нещодавно у Києві зареєстрували петицію, в якій закликали скоротити кількість рухомого складу комунальних підприємств мінімум на 50%. Таким чином пропонують знизити витрати на транспорт.
Раніше ми писали про те, що інша петиція пропонує запровадити ліміт на безкоштовний проїзд пенсіонерів у громадському транспорті, щоб зменшити навантаження на транспортну систему і зробити проїзд дешевшим.