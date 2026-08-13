Чи повернуть у Києві проїзд за 8 гривень: що кажуть у КМДА

Читайте також про те, що нещодавно у Києві зареєстрували петицію, в якій закликали скоротити кількість рухомого складу комунальних підприємств мінімум на 50%. Таким чином пропонують знизити витрати на транспорт.

Раніше ми писали про те, що інша петиція пропонує запровадити ліміт на безкоштовний проїзд пенсіонерів у громадському транспорті, щоб зменшити навантаження на транспортну систему і зробити проїзд дешевшим.