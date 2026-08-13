Вернут ли в Киеве проезд за 8 гривен: что говорят в КГГА

Главное: У КГГА нет информации о возможном возврате тарифа до 8 грн за одну поездку.

до 8 грн за одну поездку. С 15 июля проезд в коммунальном транспорте Киева стоит 30 грн. за поездку.

Льготы для школьников, пенсионеров, военных и других категорий сохранены.

для школьников, пенсионеров, военных и других категорий Протестующие против подорожания киевляне требуют общественных обсуждений и возврата тарифа до 8 грн; последняя акция прошла 11 августа.

Что ответили в КГГА

В Департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации ответили на запрос о возможном возврате тарифа до 8 гривен.

"О возможном снижении стоимости разового проезда до 8 гривен отмечаем, что по состоянию на момент предоставления ответа информация об изменении установленного тарифа в Департаменте отсутствует", - ответили в КГГА.

Сколько сейчас стоит проезд в Киеве

С 15 июля стоимость разовой поездки в столичном коммунальном транспорте составляет 30 гривен. Тариф действует в метро, автобусах, троллейбусах и трамваях.

Для школьников, пенсионеров, военных и других льготных категорий право на льготный проезд было сохранено.

Повышение тарифа в Киеве объяснялось ростом затрат на электроэнергию, горючее, оплату труда и содержание транспортной инфраструктуры.

Почему киевляне требуют вернуть 8 гривен

После повышения стоимости проезда в столице начались протесты. Люди требуют провести общественные обсуждения и вернуть тариф до 8 гривен за одну поездку. Последняя акция протеста возле КГГА состоялась 11 августа.