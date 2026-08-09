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"Безкоштовний" проїзд: скільки мільйонів Київ витрачає на пільгові перевезення

08:07 09.08.2026 Нд
2 хв
Хто досі має право на безплатний проїзд?
aimg Василина Копитко
"Безкоштовний" проїзд: скільки мільйонів Київ витрачає на пільгові перевезення Після підвищення тарифів система пільгового проїзду не змінилась (фото: Getty Images)
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За перше півріччя 2026 року метро здійснило 33,2 млн перевезень пільгових категорій населення, а "Київпастранс" - ще 73,4 млн. На компенсацію цих поїздок місто спрямувало 366,6 млн гривень.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Головне:

  • За пів року метро перевезло 33,2 млн разів пільговиків, а "Київпастранс" - ще 73,4 млн.
  • На компенсацію пільгового проїзду в метро та наземному транспорті Київ витратив 366,6 млн гривень.
  • Найбільше компенсацій отримав "Київпастранс" - 186,8 млн грн, ще 179,8 млн грн спрямували на пільговий проїзд у метро.
  • Пільговий проїзд передбачає безкоштовне або частково оплачуване перевезення окремих категорій пасажирів.

Скільки пільговиків перевозить метро

За січень-червень 2026 року послугами КП "Київський метрополітен" скористалися 33,2 млн пасажирів пільгових категорій.

Сума компенсаційних виплат за їхній безоплатний та частково оплачуваний проїзд за цей період склала 179,8 млн гривень.

Скільки пільговиків перевозить "Київпастранс"

За перше півріччя 2026 року комунальне підприємство "Київпастранс" перевезло 73,4 млн пасажирів, які мають право на пільговий проїзд у міському пасажирському транспорті.

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій населення за січень-червень становили 186,8 млн гривень.

Таким чином, загальна сума компенсацій за пільговий проїзд у метро та наземному комунальному транспорті за перші шість місяців року склала 366,6 млн гривень.

Зазначимо, що компенсаційні виплати здійснюються відповідно до встановленого порядку. Він передбачає відшкодування підприємствам-перевізникам витрат за безоплатний проїзд та проїзд із частковою оплатою окремих пільгових категорій у міському пасажирському транспорті.

Додамо, що у раніше у Департаменті соціальної та ветеранської політики на запит РБК-Україна повідомили, що правом пільгового проїзду скористалось 457,25 тис. осіб (йдеться про унікальних користувачів).

Підвищення тарифів

Нагадаємо, що з 15 липня у Києві вартість разового квитка в комунальному транспорті зросла до 30 гривень. Маршрутки також оголосили про підвищення тарифів до 25 гривень.

Читайте також про те, що у Києві зареєстрували петицію із закликом запровадити ліміт на безкоштовний проїзд пенсіонерів у міському транспорті. Так пропонують зменшити навантаження на транспортну систему і зробити проїзд дешевшим.

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