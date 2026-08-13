Чи повернуть у Києві проїзд за 8 гривень: що кажуть у КМДА

У КМДА заявили, що не мають інформації про можливе зниження тарифу на проїзд у комунальному транспорті Києва до 8 гривень. Нині одна поїздка в метро, автобусах, тролейбусах і трамваях коштує 30 гривень.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на " Громадське ".

Після підвищення вартості проїзду в столиці почалися протести. Люди вимагають провести громадські обговорення та повернути тариф до 8 гривень за одну поїздку . Остання акція протесту біля КМДА відбулася 11 серпня .

Підвищення тарифу в Києві пояснювали зростанням витрат на електроенергію, пальне, оплату праці та утримання транспортної інфраструктури.

Для школярів, пенсіонерів, військових та інших пільгових категорій право на пільговий проїзд зберегли.

Із 15 липня вартість разової поїздки у столичному комунальному транспорті становить 30 гривень . Тариф діє у метро, автобусах, тролейбусах і трамваях.

"Щодо можливого зниження вартості разового проїзду до 8 гривень зазначаємо, що станом на момент надання відповіді інформація щодо зміни встановленого тарифу у Департаменті відсутня", - відповіли в КМДА.

У Департаменті транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації відповіли на запит щодо можливого повернення тарифу до 8 гривень.

Читайте також про те, що нещодавно у Києві зареєстрували петицію, в якій закликали скоротити кількість рухомого складу комунальних підприємств мінімум на 50%. Таким чином пропонують знизити витрати на транспорт.

Раніше ми писали про те, що інша петиція пропонує запровадити ліміт на безкоштовний проїзд пенсіонерів у громадському транспорті, щоб зменшити навантаження на транспортну систему і зробити проїзд дешевшим.