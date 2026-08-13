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Главная » Жизнь » Общество

Вернут ли в Киеве проезд за 8 гривен: что говорят в КГГА

12:07 13.08.2026 Чт
2 мин
С 15 июля в столице тарифы выросли почти в 3,5 раза, однако система льгот осталась старая
aimg Василина Копытко
Вернут ли в Киеве проезд за 8 гривен: что говорят в КГГА После повышения стоимости проезда в столице начались протесты (фото: Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В КГГА заявили, что не располагают информацией о возможном снижении тарифа на проезд в коммунальном транспорте Киева до 8 гривен. В настоящее время одна поездка в метро, автобусах, троллейбусах и трамваях стоит 30 гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Главное:

  • У КГГА нет информации о возможном возврате тарифа до 8 грн за одну поездку.
  • С 15 июля проезд в коммунальном транспорте Киева стоит 30 грн. за поездку.
  • Льготы для школьников, пенсионеров, военных и других категорий сохранены.
  • Протестующие против подорожания киевляне требуют общественных обсуждений и возврата тарифа до 8 грн; последняя акция прошла 11 августа.

Что ответили в КГГА

В Департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации ответили на запрос о возможном возврате тарифа до 8 гривен.

"О возможном снижении стоимости разового проезда до 8 гривен отмечаем, что по состоянию на момент предоставления ответа информация об изменении установленного тарифа в Департаменте отсутствует", - ответили в КГГА.

Читайте также: "Бесплатный" проезд: сколько миллионов Киев тратит на льготные перевозки

Сколько сейчас стоит проезд в Киеве

С 15 июля стоимость разовой поездки в столичном коммунальном транспорте составляет 30 гривен. Тариф действует в метро, автобусах, троллейбусах и трамваях.

Для школьников, пенсионеров, военных и других льготных категорий право на льготный проезд было сохранено.

Повышение тарифа в Киеве объяснялось ростом затрат на электроэнергию, горючее, оплату труда и содержание транспортной инфраструктуры.

Почему киевляне требуют вернуть 8 гривен

После повышения стоимости проезда в столице начались протесты. Люди требуют провести общественные обсуждения и вернуть тариф до 8 гривен за одну поездку. Последняя акция протеста возле КГГА состоялась 11 августа.

Читайте также, что недавно в Киеве зарегистрировали петицию, в которой призвали сократить количество подвижного состава коммунальных предприятий минимум на 50%. Таким образом предлагают снизить затраты на транспорт.

Ранее мы писали о том, что другая петиция предлагает ввести лимит на бесплатный проезд пенсионеров в общественном транспорте, чтобы снизить нагрузку на транспортную систему и сделать проезд дешевле.

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