Вернут ли в Киеве проезд за 8 гривен: что говорят в КГГА
В КГГА заявили, что не располагают информацией о возможном снижении тарифа на проезд в коммунальном транспорте Киева до 8 гривен. В настоящее время одна поездка в метро, автобусах, троллейбусах и трамваях стоит 30 гривен.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".
Главное:
- У КГГА нет информации о возможном возврате тарифа до 8 грн за одну поездку.
- С 15 июля проезд в коммунальном транспорте Киева стоит 30 грн. за поездку.
- Льготы для школьников, пенсионеров, военных и других категорий сохранены.
- Протестующие против подорожания киевляне требуют общественных обсуждений и возврата тарифа до 8 грн; последняя акция прошла 11 августа.
Что ответили в КГГА
В Департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации ответили на запрос о возможном возврате тарифа до 8 гривен.
"О возможном снижении стоимости разового проезда до 8 гривен отмечаем, что по состоянию на момент предоставления ответа информация об изменении установленного тарифа в Департаменте отсутствует", - ответили в КГГА.
Сколько сейчас стоит проезд в Киеве
С 15 июля стоимость разовой поездки в столичном коммунальном транспорте составляет 30 гривен. Тариф действует в метро, автобусах, троллейбусах и трамваях.
Для школьников, пенсионеров, военных и других льготных категорий право на льготный проезд было сохранено.
Повышение тарифа в Киеве объяснялось ростом затрат на электроэнергию, горючее, оплату труда и содержание транспортной инфраструктуры.
Почему киевляне требуют вернуть 8 гривен
После повышения стоимости проезда в столице начались протесты. Люди требуют провести общественные обсуждения и вернуть тариф до 8 гривен за одну поездку. Последняя акция протеста возле КГГА состоялась 11 августа.
Читайте также, что недавно в Киеве зарегистрировали петицию, в которой призвали сократить количество подвижного состава коммунальных предприятий минимум на 50%. Таким образом предлагают снизить затраты на транспорт.
Ранее мы писали о том, что другая петиция предлагает ввести лимит на бесплатный проезд пенсионеров в общественном транспорте, чтобы снизить нагрузку на транспортную систему и сделать проезд дешевле.