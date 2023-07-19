Чи пов'язаний обстріл Одеси з ударом по Кримському мосту: відповідь Гуменюк

"Вони (росіяни - ред.) розривалися в своїх пабліках на слові "отвєточка", але ми вважаємо, що така атака могла бути без прив'язки до конкретних дій Сил оборони. Просто відбулося накопичення ворогом певного ресурсу", - пояснила Гуменюк.

За її словами, українські військові ще до російського обстрілу спостерігали за тим, що попри те, що ракетоносії були на бойовому чергуванні, вони не застосовувалися.

"Це могло бути пов'язано з тим, що їм не вистачало ракет. Як тільки виробництво було підтягнуте на необхідний рівень, вони змогли спорядитися і застосувати (ракети - ред.)", - пояснила спікер.

Вона також повідомила, що вже давно не застосовувалися ракети "Онікс", що також свідчить про їх накопичення і підготовку такого масованого ракетного удару з використанням не типових видів ракет.

Нічна атака на південь України

Вночі Росія атакувала південь України потужним накопиченням ракет та дронів-камікадзе. Внаслідок обстрілів були пошкоджені багатоквартирні будинки, портова й критична інфраструктура. Поранення отримали більш як 10 людей.

Окупанти вдарили по зернових терміналах й інфраструктурі портів "Одеса" й "Чорноморськ".

Своєю чергою у Повітряних силах розповіли про особливості ракет, якими Росія масовано атакувала Україну19 липня.

Також нагадаємо, що 17 липня сталася атака на Кримський міст, внаслідок чого було зруйновано один проліт. Зазначимо й те, що у понеділок Росія заявила про вихід із "зернової угоди".

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