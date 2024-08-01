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Чи пов'язаний обмін ув'язненими між РФ та Заходом з війною в Україні: думка політолога

Фото: репортер Wall Street Journal Еван Гершкович, який був ув'язненим у РФ (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Дмитро Левицький

Обмін ув'язненими між Росією та Заходом, який відбувся сьогодні, 1 серпня, ніяк не пов'язаний з війною в Україні, й зовсім не означає, що РФ готова до переговорів та припинення своєї агресії.

Варто зазначити, що після того, як стало відомо про сьогоднішній обмін ув'язненими, в інформаційному просторі з'явилися теорії про зв'язок з війною в Україні. Нібито таким чином Росія показує, що готова домовлятися і про припинення своєї агресії.

Проте, на думку політолога Володимира Фесенка, обмін ув'язненими між Заходом та РФ взагалі не пов'язаний з Україною.

"Я не поділяю думку, що це нібито прелюдія до якихось великих домовленостей про завершення війни. Нічого подібного. Не приведе це до завершення війни. Це конспірологія. І це не означає, що є якісь залаштункові домовленості про завершення війни. Це моя думка", - зазначив він.

Обмін ув'язненими між РФ та Заходом

Нагадаємо, сьогодні, 1 серпня, відбувся масштабний обмін ув'язненими між Росією, США та Німеччиною. У західній пресі його вже назвали найбільшим з часів "холодної війни".

Як відомо, обмін було проведено за посередництва Туреччини в Анкарі. Загалом обміняли 26 осіб, які перебували у в'язницях 7 різних країн - США, Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії, Росії та Білорусі.

У рамках операції 10 заручників, у тому числі 2 дітей, були передані Росії, 13 заручників - Німеччині та 3 заручники - США.

Чому Росія пішла на цей обмін, чи пов'язаний він з війною в Україні та яка користь від нього Туреччині, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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