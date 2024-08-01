Чи пов'язаний обмін ув'язненими між РФ та Заходом з війною в Україні: думка політолога

Варто зазначити, що після того, як стало відомо про сьогоднішній обмін ув'язненими, в інформаційному просторі з'явилися теорії про зв'язок з війною в Україні. Нібито таким чином Росія показує, що готова домовлятися і про припинення своєї агресії.

Проте, на думку політолога Володимира Фесенка, обмін ув'язненими між Заходом та РФ взагалі не пов'язаний з Україною.

"Я не поділяю думку, що це нібито прелюдія до якихось великих домовленостей про завершення війни. Нічого подібного. Не приведе це до завершення війни. Це конспірологія. І це не означає, що є якісь залаштункові домовленості про завершення війни. Це моя думка", - зазначив він.