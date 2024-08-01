Связан ли обмен заключенными между РФ и Западом с войной в Украине: мнение политолога

Следует отметить, что после того, как стало известно о сегодняшнем обмене заключенными, в информационном пространстве появились теории о связи с войной в Украине. Якобы таким образом Россия показывает, что готова договариваться и о прекращении своей агрессии.

Однако, по мнению политолога Владимира Фесенко, обмен заключенными между Западом и РФ вообще не связан с Украиной.

"Я не разделяю мнение, что это якобы прелюдия к каким-то большим договоренностям о завершении войны. Ничего подобного. Не приведет это к завершению войны. Это конспирология. И это не значит, что есть какие-то заурочные договоренности о завершении войны. Это мое мнение", - отметил он.