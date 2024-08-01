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Связан ли обмен заключенными между РФ и Западом с войной в Украине: мнение политолога

Фото: репортер Wall Street Journal Эван Гершкович, который был заключенным в РФ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Дмитрий Левицкий

Обмен заключенными между Россией и Западом, который состоялся сегодня, 1 августа, никак не связан с войной в Украине, и вовсе не означает, что РФ готова к переговорам и прекращению своей агрессии.

Следует отметить, что после того, как стало известно о сегодняшнем обмене заключенными, в информационном пространстве появились теории о связи с войной в Украине. Якобы таким образом Россия показывает, что готова договариваться и о прекращении своей агрессии.

Однако, по мнению политолога Владимира Фесенко, обмен заключенными между Западом и РФ вообще не связан с Украиной.

"Я не разделяю мнение, что это якобы прелюдия к каким-то большим договоренностям о завершении войны. Ничего подобного. Не приведет это к завершению войны. Это конспирология. И это не значит, что есть какие-то заурочные договоренности о завершении войны. Это мое мнение", - отметил он.

Обмен заключенными между РФ и Западом

Напомним, сегодня, 1 августа, прошел масштабный обмен заключенными между Россией, США и Германией. В западной прессе его уже назвали величайшим со времен "холодной войны".

Как известно, обмен был проведен при посредничестве Турции в Анкаре. Всего обменяли 26 человек, находившихся в тюрьмах 7 разных стран - США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Беларуси.

В рамках операции 10 заложников, в том числе 2 детей, были переданы России, 13 заложников - Германии и 3 заложника - США.

Почему Россия пошла на этот обмен, связан ли он с войной в Украине и какая польза от него Турции, - читайте в материале РБК-Украина.

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