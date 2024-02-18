Чи потрібно знову реєструватися у реєстрі пільговиків при зміні прізвища: відповідь ПФУ

В Україні учасникам бойових дій належать певні пільги. Однак при цьому необхідно бути зареєстрованим у реєстрі пільговиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фод України.

Цього разу у ПФ роз'яснили, чи потрібну учаснику бойових дій при зміні прізвища повторно реєструватись у реєстрі.

За даними відомства, у випадку, якщо людина зі статусом УБД змінила прізвище, то повторно реєструватися в реєстрі пільговиків не потрібно. Пенсійний фонд зазначив, що інформація про осіб, які мають право на пільги, зберігається у Єдиному державному автоматизованому реєстрі (ЄГАРП). Органами Пенсійного фонду ведеться облік пільговиків шляхом формування кожної персональної облікової картки.

Таким чином, при зміні прізвища достатньо внести відповідні зміни до існуючої персональної облікової картки.

"Важливо! Для внесення змін до інформації, включеної до ЄДАРП, у тому числі щодо зміни прізвища, пільговик повинен протягом 30 днів звернутися до органу Пенсійного фонду України (п. 8 Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженого) постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 117)", - наголосили у ПФУ.

Які пільги надає статус УБД

Раніше повідомлялося, що статус і посвідчення учасника бойових дій передбачає низку пільг для військових, які захищають Україну під час війни. Зокрема, захисники можуть отримати безкоштовне лікування, медичні засоби, мають право на 75% знижку на оплату комунальних послуг.

Повний список пільг, які передбачені для УБД в Україні, описані в статті 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Нагадаємо, ветерани в Україні мають право на низку безкоштовних медичних послуг. Зокрема це стосується допомоги при проблемах із зором. в НСЗУ розповіли, що робити військовим при проблемах із зором.

Також нещодавно Кабінет міністрів України змінив процедуру призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг для ветеранів війни та членів їх родин.

Детальніше про те, чому військовим досі складно отримати статус УБД і навіщо він потрібен - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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