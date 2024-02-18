Нужно ли снова регистрироваться в реестре льготников при смене фамилии: ответ ПФУ

В Украине участникам боевых действий полагаются определенные льготы. Однако при этом необходимо быть зарегистрированным в реестре льготников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

На этот раз в ПФ разъяснили, нужна ли участнику боевых действий при смене фамилии повторно регистрироваться в реестре.

По данным ведомства, в случае если человек со статусом УБД сменил фамилию, то повторно регистрироваться в реестре льготников не нужно. Пенсионный фонд отметил, что информация о лицах, имеющих право на льготы, хранится в Едином государственном автоматизированном реестре (ЕГАРП). Органами Пенсионного фонда ведется учет льготников путем формирования каждой персональной учетной карточки.

Таким образом, при смене фамилии достаточно внести соответствующие изменения в существующую персональную учетную карточку.

"Важно! Для внесения изменений в информацию, включенную в ЕГАРП, в том числе по изменению фамилии, льготник должен в течение 30 дней обратиться в орган Пенсионного фонда Украины (п. 8 Положения о Едином государственном автоматизированном реестре лиц, имеющих право на льготы, утвержденного) ) постановлением Кабинета Министров Украины от 29.01.2003 № 117)", - подчеркнули в ПФУ.

Какие льготы предоставляет статус УБД

Ранее сообщалось, что статус и удостоверение участника боевых действий предусматривает ряд льгот для военных, защищающих Украину во время войны. В частности, защитники могут получить бесплатное лечение, медицинские средства, имеющие право на 75% скидку на оплату коммунальных услуг.

Полный список льгот, предусмотренных для УБД в Украине, описаны в статье 12 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Напомним, ветераны в Украине имеют право на ряд бесплатных медицинских услуг. В частности, это касается помощи при проблемах со зрением. в НСЗУ рассказали, что делать военным при проблемах со зрением.

Также недавно Кабинет министров Украины изменил процедуру назначения льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг для ветеранов войны и членов их семей.

Подробнее о том, почему военным до сих пор сложно получить статус УБД и зачем он нужен – читайте в материале РБК-Украина.

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