Чи потрібно водіям вмикати фари поза містом вдень і за яких умов їх можуть оштрафувати

Використання фар поза межами населених пунктів

Раніше, згідно з пунктом 9.8 ПДР України, з 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах (в тому числі й двоколісних) поза населеними пунктами мали бути включені денні ходові вогні (ДХВ). Це правило діяло цілодобово, тобто і в світлий час доби - також.

В оновленій редакції правил уточнюється, що ДХВ - "зовнішні світлові прилади білого кольору, передбачені конструкцією транспортного засобу, установлені спереду ТЗ та призначені для покращення видимості ТЗ під час його руху у світлий час доби".

За відсутності ходових вогнів у конструкції транспортного засобу водії повинні вмикати ближнє світло фар.

З 1 травня 2024 року до ПДР було внесено зміни, згідно з якими водії повинні їздити з включеними ходовими вогнями або ближнім світлом фар при їзді за межами населених пунктів завжди (а не тільки "в сезон").

Отже, нині за межами населених пунктів машини мають рухатись з увімкненими ходовими вогнями (або ближнім світлом фар - якщо ходові вогні відсутні) в будь-яку пору доби та року.

Чим обумовлена вимога щодо вмикання фар вдень

За словами експерта, сама по собі вимога ПДР щодо увімкнення світла фар у світлу пору доби є "типовим проявом явища, відомого, як карго-культ (або - бездумного впровадження практик, запозичених в інших країнах)".

"Вона має сенс у Скандинавії, Канаді або північних регіонах держави-агресора, де внаслідок географічних та погодних умов, особливо у зимовий період, може бути погана освітленість цілий рік", - пояснив юрист.

На його думку, в умовах України за відсутності темної пори доби чи явищ (наприклад, погодних), які зменшують видимість, навряд чи можна казати про позитивний вплив на безпеку руху ввімкненого постійно світла фар.

Водночас перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький пояснював раніше, що світло фар - додаткова пасивна безпека руху, що підтверджують європейські дослідження.

"Основна мета зазначених змін до ПДР - це зменшення аварійності на вулично-дорожній мережі країни та запобігання загибелі й травмуванню людей у ДТП", - наголосив правоохоронець у Facebook.

Як водіїв можуть покарати за вимкнені фари

"З правової точки зору, увімкнення світла фар у світлий час доби віднесено пунктом 9.1 ПДР до попереджувальних сигналів, а сам обов'язок такого увімкнення на механічних транспортних засобах встановлено пунктом 9.8 Правил", - розповів Володарський.

За його словами, частина 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) встановлює відповідальність за порушення правил користування попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку (тобто фактично - сигналами поворотів).

За це водіям можуть виписати штраф у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 грн).

"Інші порушення користування попереджувальними сигналами, відповідно, можуть трактуватися тільки як "інші порушення ПДР" - за статтею 125 КУпАП. А там в якості адміністративного стягнення передбачено лише попередження", - підсумував експерт.