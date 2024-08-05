Нужно ли водителям включать фары за городом днем и при каких условиях их могут оштрафовать

Использование фар вне населенных пунктов

Раньше, согласно пункту 9.8 ПДД Украины, с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах (в том числе и двухколесных) вне населенных пунктов должны были быть включены дневные ходовые огни (ДХО). Это правило действовало круглосуточно, то есть и в светлое время суток - тоже.

В обновленной редакции правил уточняется, что ДХО - "внешние световые приборы белого цвета, предусмотренные конструкцией транспортного средства, установленные спереди ТС и предназначенные для улучшения видимости ТС во время его движения в светлое время суток".

При отсутствии ходовых огней в конструкции транспортного средства водители должны включать ближний свет фар.

С 1 мая 2024 года в ПДД были внесены изменения, согласно которым водители должны ездить с включенными ходовыми огнями или ближним светом фар при езде за пределами населенных пунктов всегда (а не только "в сезон").

Следовательно, сейчас за пределами населенных пунктов машины должны двигаться с включенными ходовыми огнями (или ближним светом фар - если ходовые огни отсутствуют) в любое время суток и года.

Чем обусловлено требование насчет включения фар днем

По словам эксперта, само по себе требование ПДД относительно включения света фар в светлое время суток является "типичным проявлением явления, известного как карго-культ (или - бездумного внедрения практик, заимствованных в других странах)".

"Оно имеет смысл в Скандинавии, Канаде или северных регионах государства-агрессора, где по причине географических и погодных условий, особенно в зимний период, может быть плохая освещенность круглый год", - объяснил юрист.

По его мнению, в условиях Украины при отсутствии темного времени суток или явлений (например, погодных), уменьшающих видимость, вряд ли можно говорить о положительном влиянии на безопасность движения постоянно включенного света фар.

В то же время первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий объяснял ранее, что свет фар - дополнительная пассивная безопасность движения, что подтверждают европейские исследования.

"Основная цель указанных изменений в ПДД - это уменьшение аварийности на улично-дорожной сети страны и предотвращение гибели и травмирования людей в ДТП", - подчеркнул правоохранитель в Facebook.

Как водителей могут наказать за выключенные фары

"С правовой точки зрения, включение света фар в светлое время суток отнесено пунктом 9.1 ПДД к предупредительным сигналам, а сама обязанность такого включения на механических транспортных средствах установлена пунктом 9.8 Правил", - рассказал Володарский.

По его словам, часть 2 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) устанавливает ответственность за нарушение правил пользования предупредительными сигналами при начале движения или изменении его направления (то есть фактически - сигналами поворотов).

За это водителям могут выписать штраф в размере 30 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (510 грн).

"Другие нарушения пользования предупредительными сигналами, соответственно, могут трактоваться только как "другие нарушения ПДД" - по статье 125 КУоАП. А там в качестве административного взыскания предусмотрено только предупреждение", - подытожил эксперт.