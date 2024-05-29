Чи потрібно військовозобов'язаним до 25 років оновлювати дані: пояснення Міноборони

Усі військовозобов'язані в Україні повинні оновити свої облікові дані. Йдеться про громадян віком від 18 до 60 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.
Нагадаємо, в Україні зменшили призовний вік чоловіків з 27 до 25 років. Проте це не звільняє чоловіків до 25 років від оновлення персональних даних.
Згідно з законом про мобілізацію, всі військовозобов'язані віком від 18 років зобов'язані оновити свої військово-облікові дані. Зробити це потрібно до 16 липня 2024 року.
Уточнити персональні дані через мобільний застосунок "Резерв+" або особисто у територіальних центрах комплектації (ТЦК) чи центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).
18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. Документ регулює деякі процеси мобілізації, умови відстрочки та бронювання, виплати військовим тощо.
Також, за новим законом, військовозобов'язані повинні оновити свої дані, навіть якщо вони перебувають за кордоном. Для цього Міноборрони запустило електронний кабінет військовозобов'язаного (мобільний застосунок "Резерв+").
Важливо, що оновити дані можна не лише у ТЦК чи онлайн, але у ЦНАПах.
Директор департаменту надання адміністративних послуг КМДА Наталія Шамрай інтерв'ю РБК-Україна розповіла, як українці оновлюють військові дані через ЦНАПи та у яких випадках все ж доведеться звернутися до ТЦК.
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