RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Нужно ли военнообязанным до 25 лет обновлять данные: объяснение Минобороны

Фото: в Минобороны объяснили, нужно ли военнообязанным до 25 лет обновлять данные (facebook com OOTCKSP)
Автор: Наталья Юрченко

Все военнообязанные в Украине должны обновить свои учетные данные. Речь идет о гражданах в возрасте от 18 до 60 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

Напомним, в Украине снизили призывной возраст мужчин с 27 до 25 лет. Однако это не освобождает мужчин до 25 лет от обновления персональных данных.

По закону о мобилизации, все военнообязанные в возрасте от 18 лет обязаны обновить свои военно-учетные данные. Сделать это следует до 16 июля 2024 года.

Уточнить персональные данные через мобильное приложение "Резерв+" или лично в территориальных центрах комплектации (ТЦК) или центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ).

 

Новый закон о мобилизации

18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Документ регулирует некоторые процессы мобилизации, условия отсрочки и бронирования, выплаты военным.

Также, по новому закону, военнообязанные должны обновить свои данные, даже если они находятся за границей. Для этого Минобороны запустило электронный кабинет военнообязанного (мобильное приложение "Резерв+").

Важно, что обновить данные можно не только в ТЦК или онлайн, но и в ЦПАУ.

Директор департамента предоставления административных услуг КГГА Наталья Шамрай интервью РБК-Украина рассказала, как украинцы обновляют военные данные через ЦПАУ и в каких случаях все же придется обратиться в ТЦК.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЦКЭлектронный кабинет военнообязанногоЦПАУМобилизация в УкраинеЗакон о мобилизации