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Чи потрібно українцям декларувати виплати, отримані за кордоном: пояснення

Фото: біженцям треба декларувати виплати з-за кордону (freepik.com)
Автор: Наталія Юрченко

Українські біженці повинні декларувати виплати, які вони отримали за кордоном. Проте сплачувати податок за таку допомогу непотрібно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс омбудсмена з прав людини.

Зазначається, що мільйони громадян з початку повномасштабного вторгнення Росії знайшли захист в інших країнах. Перебуваючи за кордоном, багато з них оформили статус біженця та отримують грошову допомогу.

Згідно з Податковим кодексом, платники податків повинні подавати річну декларацію про майно і доходи, щоб сплатити податки. Проте законодавством передбачається виняток щодо оподаткування доходів за кордоном.

"Це стосується осіб та членів сім’ї, постраждалих внаслідок збройної агресії РФ і які скористалися правом на тимчасовий захист за кордоном та отримують допомогу від іноземних держав та їхніх державних фондів", - йдеться у повідомленні.

Тому українці, які отримують виплати за кордоном, повинні задекларувати грошову допомогу. Проте податок на цей іноземний дохід та військовий збір сплачувати у такому випадку непотрібно.

Податкову електронну декларацію можна подати через Електронний кабінет у розділі "ЕК для громадян" - "Податкова декларація про майновий стан і доходи".

Нагадаємо, що для оформлення субсидії українці повинні подати, крім документів, декларацію про доходи. Якщо у ній будуть помилки, то субсидію можуть не дати.

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