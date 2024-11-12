Чи потрібно ставити захист двигуна на автомобіль: переваги та недоліки

Металевий щит, який прикриває моторний відсік та прилягаючий простір від сюрпризів дороги, випускається спеціально для кожної моделі. Тому що він має щільно прилягати до низу машини та розташованих там компонентів, повторюючи їхні контури та "рельєф".

Другий важливий нюанс правильного сучасного захисту двигуна – елементи кріплення. Які, по-перше, повинні надійно утримувати сталевий щит, а по-друге, більш-менш м’яко поглинати енергію ударів, навіть за рахунок власної деформації – аби тільки від тих ударів не постраждав кузов в місцях кріплення захисту. До речі, щит буває не завжди сталевий, в окремих випадках його виконують з легкого дюралюмінію завтовшки 4 – 6 мм.

Певно, багато хто з сучасних власників можуть зауважити, що іноді цей нижній екран виявляється вже другим – бо машина часто має власний штатний щит з міцного пластику. Але ж функції у них дещо різні: пластиковий шатний екран захищає від пилу і покращує аеродинаміку, а металевий – від ударів о нерівності шляхів.

Захист двигуна – це дорого. Чому?

Як вже згадувалося, захист проектується індивідуально під кожну модель авто. Контури, просторова форма та кріплення підігнані під геометрію низу автомобіля, у металі роблять отвори (люки) для доступу до пробки зливу оливи та до фільтра. Часто конструкторам доводиться планувати вентиляційні вікна, які працюють під час руху машини згідно зі схемою організації потоків в його підкапотному просторі.

Нарешті, на ціну впливає те що для виготовлення нижнього екрану використовується достатньо великий лист сталі. Який зазвичай має недешеве покриття – стійке до води, піску, камінчиків та соляних розчинів.

Плюси нижнього захисту двигуна

Захищає піддон двигуна, а часто і трансмісію від важких пошкоджень при наїзді на вибоїни, каміння, крижані глиби тощо;

Прикриває вразливі елементи ходової частини та вихлопної системи (частково);

Може служити додатковим захистом від пилу та бруду – на авто, де немає штатного пластикового екрана.

Мінуси захисту двигуна

Зменшує кліренс. Це найбільший і принциповий недолік нештатного захисту, адже він відбирає у дорожнього просвіту 2 – 3,5 см;

Ускладнює планове ТО і підвищує його вартість, адже для заміни оливи треба або знімати захист, або діставатися до пробки в картері через отвір в щиті, і потім ловити струмінь гарячої оливи під ним;

На брудній чи засніженій дорозі між захисним екраном та агрегатами машини може набиватися грунт або сніг. Іноді це створює проблеми, зокрема взимку, бо бруд і сніг замерзають під час стоянки;

Невдалий за конструкцією захист може погіршувати охолодження двигуна і коробки передач;

В окремих випадках захисний піддон погіршує пасивну безпеку автомобіля. Будучи достатньо міцним, він порушує розраховані конструкторами зони зминання кузова при ДТП. Тобто, при зіткненні люди в салоні можуть постраждати сильніше.

Для кого потрібен захист двигуна

В наш час додатковий захист двигуна та трансмісії на легковому автомобілі має сенс, якщо машина інтенсивно експлуатується на неякісних, недоглянутих шляхах з грубими вибоїнами, хвилями і колійністю.

Або, скажімо, якщо вам доводиться часто їздити незнайомими маршрутами, де великий ризик сходу натрапити на якусь забуту Богом і шляховиками дорогу. Загалом, користь з міцного щита буде там, де є великий ризик наскочити на перешкоду, яка перевищує кліренс машини.

Якщо коротко

Для пересічного городянина, який переміщується одними й тими ж добре відомими маршрутами, додатковий захист нижньої частини авто насправді не обов’язковий. Так, обстановка на шляхах – і їхня якість у першу чергу – може змінюватись, особливо взимку. Але ж справжній водій має бути завжди уважним за кермом і не ризикувати у загрозливих місцях, а значить, у нього буде можливість відреагувати на свіжу вибоїну.