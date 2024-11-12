Нужно ли ставить защиту двигателя на автомобиль: преимущества и недостатки

Прочный металлический поддон, прикрывающий снизу двигатель и часть трансмиссии – надежная защита легкового авто на некачественных путях. Можно ли на каждую машину установить такую "броню"?
О нижней защите автомобиля и особенностях его применения читайте в материале РБК-Украина .
При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Autobild .
Металлический щит, прикрывающий моторный отсек и прилегающее пространство от сюрпризов дороги, выпускается специально для каждой модели. Потому что он должен плотно прилегать к низу машины и расположенным там компонентам, повторяя их контуры и "рельеф".
Второй важный нюанс правильной современной защиты двигателя – крепежные элементы. Которые, во-первых, должны надежно удерживать стальной щит, а во-вторых, более или менее мягко поглощать энергию ударов, даже за счет собственной деформации – лишь бы от тех ударов не пострадал кузов в местах крепления защиты. Кстати, щит бывает не всегда стальной, в редких случаях его выполняют из легкого дюралюминия толщиной 4 – 6 мм.
Наверное, многие современные владельцы могут заметить, что иногда этот нижний экран оказывается уже вторым – потому что машина часто имеет собственный штатный щит из прочного пластика. Но функции у них несколько разные: пластиковый шатный экран защищает от пыли и улучшает аэродинамику, а металлический – от ударов о неровности путей.
Как уже упоминалось, защита проецируется индивидуально под каждую модель авто. Контуры, пространственная форма и крепеж подогнаны под геометрию низа автомобиля, в металле делают отверстия (люки) для доступа к пробке слива масла и к фильтру. Часто конструкторам приходится планировать вентиляционные окна, работающие при движении машины согласно схеме организации потоков в его подкапотном пространстве.
Наконец, на цену влияет то, что для изготовления нижнего экрана используется достаточно большой лист стали. Который обычно имеет недешевое покрытие – устойчивое к воде, песку, камешкам и соляным растворам.
Плюсы нижней защиты двигателя
Минусы защиты двигателя
В настоящее время дополнительная защита двигателя и трансмиссии на легковом автомобиле имеет смысл, если машина интенсивно эксплуатируется на некачественных, неухоженных путях с грубыми выбоинами, волнами и путями.
Или, скажем, если вам приходится часто ездить по незнакомым маршрутам, где велик риск сразу встретить какую-то забытую Богом и дорожниками дорогу. В общем, польза из крепкого щита будет там, где есть большой риск наскочить на препятствие, превышающее клиренс машины.
Для рядового горожанина, который перемещается по одним и тем же хорошо известным маршрутам, дополнительная защита нижней части авто на самом деле не обязательна. Да, обстановка на путях – и их качество в первую очередь – может меняться, особенно зимой. Но ведь настоящий водитель должен быть всегда внимательным за рулем и не рисковать в угрожающих местах, а значит, у него будет возможность отреагировать на свежую выбоину.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, как отличить кроссовер от внедорожника.