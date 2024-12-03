Чи потрібно дарувати подарунки на День святого Миколая: що кажуть у ПЦУ

Як правильно відзначати День святого Миколая

Українцям нагадали, що вшановувати пам'ять святого Миколая будуть вже цієї п'ятниці, 6 грудня.

"Діти полюбляють у цей день знаходити подарунки під подушкою, та й дорослі радо обмінюються ними з нагоди цього свята - адже так приємно наслідувати добрий приклад, виявляючи увагу і турботу про ближніх", - зауважили у ПЦУ.

Зазначається, що святитель Миколай мав доволі заможних батьків, однак вони:

не тягнулися до розкоші й слави

шукали духовного багатства

вірили в Бога

навчали цьому свого сина

"Тож майбутній святитель - який став на духовний шлях у доволі юному віці, вирішивши стати священником - перейняв у батьків їхню щедрість і доброту", - розповіли громадянам.

Уточнюється, що після їхнього відходу у вічність "весь великий спадок, який отримав, святитель роздав нужденним, причому робив це таємно, не напоказ, аби ніхто не бачив".

"Аби належно вшанувати святителя Миколая Чудотворця, маємо брати із нього приклад, наслідуючи його духовні чесноти", - наголосили у ПЦУ.

При цьому українцям радять розказати дітям:

про історію цього свята

про життя святителя Миколая

чому в цей день ми даруємо одне одному подарунки

"Не обов'язково дарувати щось матеріальне. Наші любов, турбота і милосердя також чимало важать. Тож даруймо людям своє тепло і любов, не очікуючи нічого взамін - як у День святого Миколая, так і в будь-який інший. І нехай святитель Миколай Чудотворець захищає нас від усілякого зла та надихає до добрих діл", - підсумували у ПЦУ.

Допис ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)