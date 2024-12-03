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Нужно ли дарить подарки на День святого Николая: что говорят в ПЦУ

День святого Николая в Украине будут отмечать уже на этой неделе (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

В День святого Николая (как его знают в народе) дети и взрослые чтят память архиепископа Мир Ликийских и чудотворца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПЦУ в Facebook.

Как правильно отмечать День святого Николая

Украинцам напомнили, что чествовать память святого Николая будут уже в эту пятницу, 6 декабря.

"Дети любят в этот день находить подарки под подушкой, да и взрослые радостно обмениваются ими по случаю этого праздника - ведь так приятно следовать хорошему примеру, проявляя внимание и заботу о ближних", - заметили в ПЦУ.

Отмечается, что у святителя Николая были достаточно состоятельные родители, однако они:

  • не тянулись к роскоши и славе
  • искали духовное богатство
  • верили в Бога
  • учили этому своего сына

"Поэтому будущий святитель - который стал на духовный путь в достаточно юном возрасте, решив стать священником - перенял у родителей их щедрость и доброту", - рассказали гражданам.

Уточняется, что после их ухода в вечность "все большое наследство, которое получил, святитель раздал нуждающимся, причем делал это тайно, не напоказ, чтобы никто не видел".

"Чтобы надлежащим образом почтить святителя Николая Чудотворца, должны брать с него пример, следуя его духовным добродетелям", - подчеркнули в ПЦУ.

При этом украинцам советуют рассказать детям:

  • об истории этого праздника
  • о жизни святителя Николая
  • почему в этот день мы дарим друг другу подарки

"Не обязательно дарить что-то материальное. Наши любовь, забота и милосердие также немаловажны. Так что давайте дарить людям свое тепло и любовь, не ожидая ничего взамен - как в День святого Николая, так и в любой другой. И пусть святитель Николай Чудотворец защищает нас от всяческого зла и вдохновляет на добрые дела", - подытожили в ПЦУ.

Публикация ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

День святого Николая в Украине

Напомним, традиции чтить святого Николая и дарить в этот день подарки популярны среди многих украинцев.

Некоторые придерживаются также давней традиции заботиться в этот день о ближних: организовывают благотворительные мероприятия в церквях или общинах, приобщаются к благотворительным проектам, посещают детские дома, дарят подарки нуждающимся и т.д.

В населенных пунктах Украины к этому дню могут приурочивать открытие "центральной" елки, украшенной к рождественским и новогодним праздникам.

Накануне праздники взрослые (родители или даже учителя в школах) учат детей писать письма святому Николаю. Тем временем пугать детей тем, что к ним святой Николай не придет, родителям не советуют.

Читайте также, какой может быть погода в День святого Николая в Украине.

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