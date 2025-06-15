Чи потрібно чистити огірки перед салатом: залежить від одного нюансу

Які вітаміни містить шкірка огірка?

Шкірка огірка - справжнє джерело цінних речовин. Саме в ній міститься більшість вітамінів і мінералів, зокрема вітамін К, магній, калій і фосфор.

Вона багата на клітковину, яка поліпшує роботу травної системи та сприяє виведенню токсинів. До того ж у шкірці присутні антиоксиданти, які допомагають уповільнити старіння клітин.

Проте разом із цим саме шкірка здатна накопичувати шкідливі речовини. Якщо огірки вирощені з використанням хімікатів, на поверхні можуть бути залишки пестицидів і нітратів. Тому безпечність шкірки цілком залежить від умов вирощування овочу.

Коли треба чистити шкірку?

У випадку з магазинними чи тепличними огірками ситуація ускладнюється. Дієтологи й токсикологи попереджають: якщо немає впевненості в екологічності овочів, шкірку краще зняти.

Особливо це стосується ранніх сортів, де ризик накопичення нітратів вищий. Якщо ж шкірка гірчить або надто тверда - це ще один привід її очистити.

Для людей із чутливим шлунком чи захворюваннями травної системи огіркова шкірка також може викликати дискомфорт. Тому, перш ніж додати огірки до салату, краще оцінити їх якість та походження. Адже іноді користь може перетворитися на шкоду.

Зовсім не кожний огірок не можна залишати неочищеним (фото: Pexels)

Як безпечно вживати огірки зі шкіркою?

Домашні або "бабусині" огірки, вирощені без хімії, можна сміливо їсти зі шкіркою. Але навіть у такому разі овоч слід ретельно помити.

Рекомендується використовувати теплу воду, а для кращого очищення - м’яку щіточку. Якщо є сумніви, огірки можна замочити на кілька хвилин у воді з додаванням соди або оцту.

Такий простий спосіб допоможе позбутися залишків бруду та потенційно шкідливих речовин. Тож, якщо овоч якісний, краще не знімати шкірку, щоб зберегти максимум користі.