Ви теж це їсте щодня? Топ-5 джерел "пустих калорій" у вашому раціоні

Що означає термін "пусті калорії" в харчуванні? Чи є такі продукти ворогом для фігури?

На це питання читайте відповідь в матеріалі РБК-Україна.

Що ж насправді означають "пусті калорії"?

Термін "пусті калорії" стосується продуктів, які забезпечують значну кількість енергії (калорій), але при цьому містять мінімальну кількість або зовсім не містять важливих поживних речовин, таких як вітаміни, мінерали, клітковина, амінокислоти або корисні жири.

По суті, вони дають лише "паливо", без додаткової "корисної начинки".

До типових прикладів продуктів з "пустими калоріями" належать:

Солодощі: цукерки, тістечка, печиво.

Випічка з білого борошна: білий хліб, булочки, пиріжки.

Цукровмісні напої: солодкі газовані води, пакетовані соки.

Фастфуд: деякі види бургерів, картопля фрі.

Алкоголь.

Чи можна споживати продукти з "пустими калоріями"

"Пусті калорії" не є отрутою. Вони не викликають негайної шкоди, якщо споживаються помірно. Просто вони є неефективними, якщо ваша мета - отримати максимальну користь від кожної спожитої калорії.

Коли "пусті калорії" дійсно мають значення?

Поняття "пусті калорії" стає особливо актуальним у контексті схуднення.

Суть процесу зниження ваги полягає в тому, щоб споживати менше калорій, ніж витрачаєш (створювати калорійний дефіцит), але при цьому вкрай важливо не допустити дефіциту поживних речовин в організмі.