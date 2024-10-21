Чи потрібний автовласнику другий комплект шин на дисках: подробиці

Про свій другий комплект шин водії зазвичай згадують, коли наближається новий сезон і настає час перевзувати машину. І ось тут ми починаємо заздрити тим, хто тримає обидва сезонні комплекти на власних дисках. Хоча мінуси у такого варіанту теж є.
Про те, чому водієві варто завести окремий набір дисків для другого комплекту шин читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали Motor, Autobild і Rosava.
Ті, хто купує окремі диски для другого комплекту шин, найчастіше мають на меті економію часу і коштів. Але крім того бувають й інші міркування.
Щоб обзавестися двома комплектами шин, зимовим і літнім, у повному "сборі", потрібно витратити певну суму грошей і провести організаційні заходи. А саме – вирішити, якого розміру шини і диски придбати, знайти їх, збортувати і відбалансувати на шиномонтажі. В обмін на це власник отримає так переваги:
Між тим, якщо підійти до питання з точки зору холодного розрахунку, може з’ясуватись, що купувати другий набір дисків не завжди раціонально. Перш за все, далеко не кожен водій вважатиме комфортним перевзувати машину самостійно, навіть якщо треба буде просто переставити "готові" колеса. Адже це потребує того ж таки часу і фізичних зусиль: сучасне колесо важить близько 15 кг, а момент відкручування/закручування колісних болтів складає порядку 70 – 150 Нм.
По-друге, все одно дуже бажано їхати на шиномонтаж, бо раз на сезон рекомендується перевірити балансування кожного колеса у зборі. Хоча якщо ви їздите акуратно і хорошими дорогами, перевіряти балансування коліс можна раз на рік. Щоправда, тоді потрібно буде уважніше дослухатися шумів і вібрацій у зоні коліс.
І попри все, не менше половини автомобілістів не відмовились би мати обидва комплекти шин на "власних" дисках. Як на нас, вирішальним чинником тут є незалежність від послуг шиномонтажників, які, крім іншого, часто мають не дуже високу репутацію як сервісмени.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, як обрати шиномонтаж для cезонного перевзування автомобіля.