Нужен ли автовладельцу второй комплект шин на дисках: подробности

О своем втором комплекте шин водители обычно вспоминают, когда приближается новый сезон и наступает время переобувать машину. И вот здесь мы начинаем завидовать тем, кто держит оба сезонных комплекта на собственных дисках. Хотя минусы у такого варианта тоже есть.
О том, почему водителю следует завести отдельный набор дисков для второго комплекта шин читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы материалы Motor, Autobild и Rosava.
Те, кто покупает отдельные диски для второго комплекта шин, чаще всего преследуют экономию времени и средств. Но кроме того бывают и другие соображения.
Чтобы обзавестись двумя комплектами шин, зимним и летним, в полном "сборе", нужно потратить определенную сумму денег и провести организационные мероприятия. А именно – решить, какого размера шины и диски приобрести, найти их, собрать и сбалансировать на шиномонтаже. В обмен на это владелец получит следующие преимущества:
Между тем, если подойти к вопросу с точки зрения холодного расчета, то может выясниться, что покупать второй набор дисков не всегда рационально. Прежде всего, далеко не каждый водитель будет считать комфортным переобувать машину самостоятельно, даже если нужно будет просто переставить "готовые" колеса. Ведь это требует того же времени и физических усилий: современное колесо весит около 15 кг, а момент откручивания/закручивания колесных болтов составляет порядка 70 – 150 Нм.
Во-вторых, все равно очень желательно ехать на шиномонтаж, потому что раз в сезон рекомендуется проверить балансировку каждого колеса в сборе. Хотя если вы ездите аккуратно и хорошими дорогами, проверять балансировку колес можно раз в год. Правда, тогда нужно будет повнимательнее прислушиваться к шумам и вибрациям в зоне колес.
И несмотря ни на что, не менее половины автомобилистов не отказались бы иметь оба комплекта шин на "собственных" дисках. Как нам, решающим фактором здесь является независимость от услуг шиномонтажников, которые, кроме прочего, часто имеют не очень высокую репутацию как сервисмены.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, как выбрать шиномонтаж для сезонного переобувки автомобиля.