Нужен ли автовладельцу второй комплект шин на дисках: подробности

Те, кто покупает отдельные диски для второго комплекта шин, чаще всего преследуют экономию времени и средств. Но кроме того бывают и другие соображения.

Почему лучше иметь зимнюю резину на дисках

Чтобы обзавестись двумя комплектами шин, зимним и летним, в полном "сборе", нужно потратить определенную сумму денег и провести организационные мероприятия. А именно – решить, какого размера шины и диски приобрести, найти их, собрать и сбалансировать на шиномонтаже. В обмен на это владелец получит следующие преимущества:

Более низкая цена сезонного переобувки в дальнейшем. Даже если менять смонтированные колеса не в одиночку, а обращаться для этого на шиномонтаж, процедура будет обходиться значительно дешевле – не нужно будет оплачивать монтаж шин на диски и балансировку;

Большая свобода при очередной сезонной смене шин. Не нужно выезжать на шиномонтаж, ждать там в очереди или записываться "на прием" к шиномонтажникам по телефону. Нужно только достать колеса с балкона или дальнего угла гаража, приготовить штатный домкрат и выделить на работу около часа;

Сборные диски шины разрешается хранить в любом положении и в штабеле любой высоты. В отличие от "голых" шин, резина на дисках не потеряет форму;

Внедрив в обращение второй комплект дисков, можно уберечь от потери "товарного" вида стильные литые диски. Чтобы их не портили жесткий снег, лед и соляные растворы, дорогие диски можно перевести в статус сугубо летних, а для суровых зимних условий приобрести недорогие штампованные диски;

При покупке второго комплекта дисков уместно будет одновременно решить вопрос размерности для зимних колес. Речь идет о том, что можно, приобретя диски меньшего размера, подобрать более выгодные для зимних условий шины с большим профилем и диаметром.

Не все так просто

Между тем, если подойти к вопросу с точки зрения холодного расчета, то может выясниться, что покупать второй набор дисков не всегда рационально. Прежде всего, далеко не каждый водитель будет считать комфортным переобувать машину самостоятельно, даже если нужно будет просто переставить "готовые" колеса. Ведь это требует того же времени и физических усилий: современное колесо весит около 15 кг, а момент откручивания/закручивания колесных болтов составляет порядка 70 – 150 Нм.

Во-вторых, все равно очень желательно ехать на шиномонтаж, потому что раз в сезон рекомендуется проверить балансировку каждого колеса в сборе. Хотя если вы ездите аккуратно и хорошими дорогами, проверять балансировку колес можно раз в год. Правда, тогда нужно будет повнимательнее прислушиваться к шумам и вибрациям в зоне колес.

Кратко

И несмотря ни на что, не менее половины автомобилистов не отказались бы иметь оба комплекта шин на "собственных" дисках. Как нам, решающим фактором здесь является независимость от услуг шиномонтажников, которые, кроме прочего, часто имеют не очень высокую репутацию как сервисмены.