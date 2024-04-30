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Чи потрібні Україні несправні винищувачі F-16: відповідь Повітряних сил

Ілюстративне фото: Україні можуть передати несправні F-16 (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна потребує постачання несправних винищувачів F-16. Їх можуть використовувати у якості "донорів" для робочих літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Повітряних сил Збройних сил України Іллі Євлаша в ефірі телеканалу "Прямий".

У Євлаша поцікавилися, чи правдива інформація про те, що Україні, серед іншого, можуть передати несправні F-16.

"Навіть якщо це будуть несправні літаки, вони надзвичайно необхідні. "Донори" абсолютно адекватно практикуються у різних країнах... Це нормальна практика, якщо одна з деталей не працює, решту деталей можна взяти на застосування, на заміну інших компонентів", - наголосив спікер Повітряних сил.

Він додав, що несправні літаки можна використовувати не лише для ремонту, а й "для інших цілей, які визначить командування".

F-16 для України

Варто зауважити, що Данія та Нідерланди ще минулого року пообіцяли надати Україні десятки винищувачів F-16.

До цього українські чиновники неодноразово закликали до такої передачі, оскільки наша авіація значно поступається російській.

Посол Данії в Києві Оле Егберг Міккельсен в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що перші F-16 нададуть Україні вже цього літа.

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