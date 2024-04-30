Нужны ли Украине неисправные истребители F-16: ответ Воздушных сил

Украина нуждается в поставках неисправных истребителей F-16. Их могут использовать в качестве "доноров" для рабочих самолетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины Ильи Евлаша в эфире телеканала "Прямой".
У Евлаша поинтересовались, правдивая ли информация о том, что Украине, среди прочего, могут передать неисправные F-16.
"Даже если это будут неисправные самолеты, они чрезвычайно необходимы. "Доноры" абсолютно адекватно практикуются в разных странах... Это нормальная практика, если одна из деталей не работает, остальные детали можно взять на применение, на замену других компонентов", - подчеркнул спикер Воздушных сил.
Он добавил, что неисправные самолеты можно использовать не только для ремонта, но и "для других целей, которые определит командование".
Стоит заметить, что Дания и Нидерланды еще в прошлом году пообещали предоставить Украине десятки истребителей F-16.
До этого украинские чиновники неоднократно призывали к такой передаче, поскольку наша авиация значительно уступает российской.
Посол Дании в Киеве Оле Эгберг Миккельсен в интервью РБК-Украина рассказал, что первые F-16 предоставят Украине уже этим летом.
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