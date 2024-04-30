RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Нужны ли Украине неисправные истребители F-16: ответ Воздушных сил

Иллюстративное фото: Украине могут передать неисправные F-16 (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина нуждается в поставках неисправных истребителей F-16. Их могут использовать в качестве "доноров" для рабочих самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины Ильи Евлаша в эфире телеканала "Прямой".

У Евлаша поинтересовались, правдивая ли информация о том, что Украине, среди прочего, могут передать неисправные F-16. 

"Даже если это будут неисправные самолеты, они чрезвычайно необходимы. "Доноры" абсолютно адекватно практикуются в разных странах... Это нормальная практика, если одна из деталей не работает, остальные детали можно взять на применение, на замену других компонентов", - подчеркнул спикер Воздушных сил. 

Он добавил, что неисправные самолеты можно использовать не только для ремонта, но и "для других целей, которые определит командование". 

F-16 для Украины

Стоит заметить, что Дания и Нидерланды еще в прошлом году пообещали предоставить Украине десятки истребителей F-16.

До этого украинские чиновники неоднократно призывали к такой передаче, поскольку наша авиация значительно уступает российской.

Посол Дании в Киеве Оле Эгберг Миккельсен в интервью РБК-Украина рассказал, что первые F-16 предоставят Украине уже этим летом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Авиация УкраиныF-16Помощь УкраинеВоенная помощьВоздушные силы УкраиныВойна в Украине