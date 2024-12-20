Чи потрібні парасольки? Якої погоди чекати українцям на Різдво

Найближчими днями погода в Україні суттєво не змінюватиметься. Проте вже від початку робочого тижня на українців частково впливатимуть кілька циклонів і антициклон.
Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.
За словами експерта, впродовж найближчих вихідних днів - суботи й неділі 21-22 грудня - температурні показники залишатимуться поки що "в таких межах, як вони і є".
"І, в принципі, якихось різких змін, навіть до Різдва, ми не очікуємо", - зауважила синоптик.
Вона розповіла, що на початку робочого тижня на українців чекає "певний прохід локального циклону" з території Румунії - через Крим і до східних областей України.
Цей "прохід" очікується з 22 грудня, тому вже в понеділок, 23 грудня, він досягне сходу нашої країни.
"У той час, коли він буде проходити, 23 числа, у західних областях може бути мокрий сніг. На решті території - місцями невеликий мокрий сніг. На сході та південному сході країни - помірний дощ із мокрим снігом", - повідомила Птуха.
У вівторок, 24 числа (коли українці готуватимуться до Святвечора) на деякі регіони нашої країни впливатиме фронтальна система наступного циклона.
"Він буде знаходитись над Балканами і його фронтальні системи саме 24 числа будуть зачіпати західні, частково - центральні, подекуди - північні й південні області. Переважно - Правобережжя України", - пояснила представниця УкрГМЦ.
З огляду на таку ситуацію, 24 грудня у західних областях може утворитись навіть сніговий покрив.
"Переважно це буде мокрий сніг. Температура буде там близько нуля градусів або ж трішки нижче (по заходу - невеликі морози). Але, на жаль, для решти областей... Лівобережжя в нас - взагалі без опадів залишається", - зауважила експерт.
У Києві 24 грудня якщо і можуть бути якісь опади, то хіба що у вигляді дощу.
"Можливо, десь буде невеличкий мокрий сніг. Але поки що це тільки опади рідкої фази за розрахунками", - додала Птуха.
За її словами, вже в ніч на 25 грудня (і впродовж всього Різдва) буде посилюватись антициклон - поле високого тиску.
"Воно розташовується над центральною Європою і його гребінь іде на північ. Відповідно, з північного заходу цей антициклон буде поширюватись і на територію України", - пояснила синоптик.
Вона зауважила, що цей антициклон "витіснятиме всі атмосферні фронти, які 24 числа дещо можуть впливати на Правобережжя України".
"І з 25 грудня у нас вже переважно буде погода без опадів", - наголосила фахівець.
Тим часом температурні показники 24 грудня будуть утримуватись як вночі, так і вдень, у межах від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла.
"Вдень у південній частині, східних і більшості центральних областей +4+10 градусів за Цельсієм. І на 25 грудня зберігається подібна картинка", - зауважила Птуха.
Сильних поривів вітру у цей період не передбачається.
"Якщо трішки буде більше прояснень у нічні години (через вплив антициклону), 25 грудня на кілька градусів нижче можуть опуститись температурні показники по регіонах. Але в цілому - досить все спокійно", - підсумувала експерт.
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