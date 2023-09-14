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Чи потрібна США повна перемога України у війні: відповідь експерта

Київ, Четвер 14 вересня 2023 09:42
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Чи потрібна США повна перемога України у війні: відповідь експерта Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Наталія Юрченко

США досі не визначилися, чи потрібна їм повна перемога України у війну з Росією. Також у Вашингтоні немає точного бачення кінця війни.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Чого Україна чекає від США та чи втратить Київ союзника після виборів в Америці".

Директор Центру "Нова Європа" Альона Гетьманчук у розмові з РБК-Україна зазначила, що поки для США найоптимальнішим сценарієм залишається так звана "домовленість про мир" між Україною та РФ.

"Досі немає відповіді на питання про те, чи передбачає внутрішня генеральна лінія Вашингтона закінчення війни у форматі "negotiated peace" або "negotiated settlement" ("домовленість про мир", яка апріорі передбачає якісь поступки з української сторони", - ред.). Є багато ознак, що це найоптимальніший сценарій для них, про це свідчить їхня калібрована, дозована підтримка", - каже Гетьманчук.

Як вважає експерт, Джо Байдену для його майбутньої президентської кампанії не обов'язковою є абсолютна перемога України у такому вигляді, як її уявляють українці. На думку Гетьманчук, йому вистачить припинення бойових дій та кровопролиття, це вже можна буде "продати" електорату.

Байден, який переміг на виборах із обіцянкою "закінчувати війни", зараз намагається балансувати між допомогою Україні та уникненням ескалації з використанням ядерної зброї. Крім того, за словами Гетьманчук, для американських виборців також є важливим питанням, чи не є Китай головною загрозою для США.

Питання перемоги для України

Варто зазначити, що українська влада давно виставила критерії перемоги у війні з Росією. Головним з них залишається вихід на адміністративні межі 1991 року та повернення віх окупованих територій.

При цьому президент України Володимир Зеленський поки відкидає можливість переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним. Головною умовою для українського лідера залишається виведення з території нашої країни російських військ.

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