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Чи потрібна особиста присутність для отримання ліків по електронному рецепту: відповідь МОЗ

Ілюстративне фото (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Для отримання ліків за електронним рецептом не потрібна особиста присутність пацієнта в аптеці. Замість нього медикаменти можуть забрати родичі.

"У разі необхідності ліки пацієнту за е-рецептом можуть отримати рідні. Тож в аптеку не обов’язково вирушати особисто", - йдеться у повідомленні.

Для того, щоб рідні могли забрати ваші ліки лише повідомте або пришліть їм номер вашого е-рецепту.

В аптеці 16-значний номер електронного рецепта потрібно назвати фармацевту. Він вибере відповідні ліки із запропонованих назв. Потім ви повинні повідомити особі, яка отримує для вас ліки або медичне обладнання, якого виробника, які ліки і в якій кількості вам потрібні.

Якщо в аптеці немає потрібних вам ліків, ви можете замовити їх і прийти в ту саму аптеку через кілька днів. Або ж ви можете звернутися в іншу аптеку, де є "доступні ліки".

Як отримати безкоштовні ліки в Україні - дізнайтеся за посиланням.

Раніше повідомлялося, що таке "доступні ліки" та хто їх може отримати.

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