Чи потрібен рецепт для придбання ліків для потреб фронту: пояснення МОЗ

"Доступ до ліків для захисників - пріоритет найвищого рівня. Вони й надалі відпускатимуться без рецепта через відповідних дистрибʼюторів", - зазначили в МОЗ.

Така можливість передбачається на період дії воєнного стану. Отже, дистрибʼютори (субʼєкти, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва, оптової торгівлі лікарськими засобами) можуть відпускати лікарські засоби військовим адміністраціям, підрозділам ЗСУ, організаціям та установам, що залучають до своєї діяльності волонтерів та надають гуманітарну допомогу.

Таким чином, механізм залишається незмінним: як і раніше волонтерські та благодійні організації на запит відповідної установи, військової частини чи закладу охорони здоровʼя можуть закуповувати рецептурні лікарські засоби безпосередньо у дистрибʼюторів без рецепта.

Норма не поширюється на закупівлю наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (хімічних речовин для виготовлення наркотичних та психотропних речовин), а також сильнодійних, отруйних, радіоактивних речовин.