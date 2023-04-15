Чи потрібен рецепт для придбання ліків для потреб фронту: пояснення МОЗ

Від початку квітня рецептурні ліки в аптеці можна придбати не лише за паперовим, але і за електронним рецептом. Однак нововведення не змінить умови закупівлі препаратів для потреб медичного фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України.
"Доступ до ліків для захисників - пріоритет найвищого рівня. Вони й надалі відпускатимуться без рецепта через відповідних дистрибʼюторів", - зазначили в МОЗ.
Така можливість передбачається на період дії воєнного стану. Отже, дистрибʼютори (субʼєкти, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва, оптової торгівлі лікарськими засобами) можуть відпускати лікарські засоби військовим адміністраціям, підрозділам ЗСУ, організаціям та установам, що залучають до своєї діяльності волонтерів та надають гуманітарну допомогу.
Таким чином, механізм залишається незмінним: як і раніше волонтерські та благодійні організації на запит відповідної установи, військової частини чи закладу охорони здоровʼя можуть закуповувати рецептурні лікарські засоби безпосередньо у дистрибʼюторів без рецепта.
Норма не поширюється на закупівлю наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (хімічних речовин для виготовлення наркотичних та психотропних речовин), а також сильнодійних, отруйних, радіоактивних речовин.
Нагадаємо, в Україні з 1 квітня ліки в аптеці можна отримати не лише за паперовим, а й за електронним рецептом.
Зазначимо, РБК-Україна опублікувало повний список ліків, які можна буде купити лише за електронним рецептом.
Також МОЗ роз'яснило три головні міфи, в яких помиляється більшість українців у зв'язку з нововведенням.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.