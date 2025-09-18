Чи потрібен дозвіл НАТО окремим країнам на збиття цілей над Україною: відповідь експерта

"Ми, як НАТО і ЄС, могли б це зробити, але це рішення Польща не може прийняти самостійно, воно може бути прийняте тільки спільно з її союзниками", - сказав Сікорський.

Водночас співдиректорка програми "Майбутнє України" Центру геополітики Кембриджського університету Вікторія Вдовиченко у коментарі РБК-Україна зазначила, що в цьому випадку йдеться радше про політичні міркування, а не прямі обмеження з боку НАТО.

"Якщо Польща вважає, що дрони над територією України становлять загрозу для неї, то вона може їх збивати у координації з Україною засобами, які вона має у власному розпорядженні. Якщо вони будуть оперувати іншими засобами, які розміщуються на території Польщі, тоді так, потрібне рішення Альянсу", - сказала Вдовиченко.