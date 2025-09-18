UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Чи потрібен дозвіл НАТО окремим країнам на збиття цілей над Україною: відповідь експерта

Ілюстративне фото: експерт пояснила, чи можуть окремі держави збивати цілі над Україною (GettyImages)
Автор: Наталія Кава, Роман Кот

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що для збиття цілей над територією України Варшава потребує підтримки НАТО та Євросоюзу.

"Ми, як НАТО і ЄС, могли б це зробити, але це рішення Польща не може прийняти самостійно, воно може бути прийняте тільки спільно з її союзниками", - сказав Сікорський.

Водночас співдиректорка програми "Майбутнє України" Центру геополітики Кембриджського університету Вікторія Вдовиченко у коментарі РБК-Україна зазначила, що в цьому випадку йдеться радше про політичні міркування, а не прямі обмеження з боку НАТО.

"Якщо Польща вважає, що дрони над територією України становлять загрозу для неї, то вона може їх збивати у координації з Україною засобами, які вона має у власному розпорядженні. Якщо вони будуть оперувати іншими засобами, які розміщуються на території Польщі, тоді так, потрібне рішення Альянсу", - сказала Вдовиченко.

 

Вторгнення дронів РФ у Польщу

В ніч на 10 вересня Росія під час атаки на Україну запустила близько 20 дронів у повітряний простір Польщі.

Щоб забезпечити безпеку, польська авіація вперше збила російські дрони над власною територією.

У відповідь НАТО активувало чотири статті Альянсу та розпочало операцію "Військовий страж", що передбачає перекидання техніки союзниками для посилення оборони Польщі.

Також РБК-Україна повідомляло, що в неділю президент Польщі Кароль Навроцький підписав згоду на перекидання військ НАТО до Польщі.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОВійна в Україні