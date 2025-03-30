Чи потеплішає в Україні наприкінці березня та на початку квітня: прогноз синоптиків

Останній день березня і початок квітня в Україні будуть теплими. При цьому опади також не обійдуть стороною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
У понеділок, 31 березня, очікується мінлива хмарність по всій території України. У деяких регіонах можливі прояснення.
У центральних, північних і східних областях можливі дощі. А саме:
Удень максимально тепло буде в:
Причому навіть у Криму буде, як і в більшості регіонів, до +14. Вночі буде плюсова температура, але мінімально у двох західних регіонах - до +4. У Києві буде тепло, але не без опадів.
Погода в Україні 31 березня (meteo.gov.ua)
У вівторок, 1 квітня, в Україні буде з проясненнями, але не без опадів. Дощі торкнуться більшої частини території України. Їх не буде тільки в Криму, але й там буде пасморно.
Вночі температура підніметься до рекордних +10 градусів:
Удень, попри дощі, також буде тепло, до +18 градусів (у Криму). +17 градусів - в інших регіонах півдня. У Києві ймовірний дощ, вночі до +9, удень до +15 градусів.
Погода в Україні 1 квітня (meteo.gov.ua)
У середу, 2 квітня, в Україні теж дощитиме. Але крім Криму опадів не буде:
Вночі знову таки максимально температура підніметься до +10 - у Криму, Херсонській, Запорізькій, Луганській областях. Вдень максимально температура підскочить до +20 градусів, у Криму. У всіх інших регіонах півдня - до +19.
У Києві ймовірні опади, вночі до +7, вдень до +13.
Погода в Україні 2 квітня (meteo.gov.ua)
У четвер, 3 квітня, дощі трохи змістяться і залишаться тільки в кількох областях - у західних регіонах, у Криму, в Чернігівській, Сумській та Полтавській областях.
На решті території України буде сухо і сонячно. Сонце місцями "прокльовуватиметься" і в дощових регіонах. Максимально температура вдень 3 квітня підніметься до +17 градусів і то тільки на півдні. Вночі теж трохи похолодає, але плюсова температура збережеться.
У Києві без опадів, вночі до +6, вдень у межах +10...+12 градусів.
Погода в Україні 3 квітня (meteo.gov.ua)
У п'ятницю, 4 квітня, дощів не буде, але похолодає. Вдень максимально буде до +15 градусів. По всій країні вдень температура в більшості регіонів триматиметься в межах +14,+15.
Вночі температура також знизиться. Мінімальною вона буде в прикордонних північних регіонах, на заході - у межах +2...+4. У Києві вночі очікуються все ті ж +2...+4, вдень до +14.
Погода в Україні 4 квітня (meteo.gov.ua)
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