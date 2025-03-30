Потеплеет ли в Украине в конце марта и начале апреля: прогноз синоптиков

Последний день марта и начало апреля в Украине будут теплыми. При этом осадки также не обойдут стороной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
В понедельник, 31 марта, ожидается переменная облачность по всей территории Украины. В некоторых регионах возможны прояснения.
В центральных, северных и восточных областях возможны дожди. А именно:
Днем максимально тепло будет в:
Причем даже в Крыму будет, как и в большинстве регионов, до +14. Ночью будет плюсовая температура, но минимально в двух западных регионах - до +4. В Киеве будет тепло, но не без осадков.
Погода в Украине 31 марта (meteo.gov.ua)
Во вторник, 1 апреля, в Украине будет с прояснениями, но не без осадков. Дожди затронут большую часть территории Украины. Их не будет только в Крыму, но и там будет пасморно.
Ночью температура поднимется до рекордных +10 градусов:
Днем, несмотря на дожди также будет тепло, до +18 градусов (в Крыму). +17 градусов - в других регионах юга. В Киеве вероятен дождь, ночью до +9, днем до +15 градусов.
Погода в Украине 1 апреля (meteo.gov.ua)
В среду, 2 апреля, в Украине тоже будет дождить. Но кроме Крыма осадков не будет:
Ночью снова таки максимально температура поднимется до +10 - в Крыму, Херсонской, Запорожской, Луганской областях. Днем максимально температура подскочит до +20 градусов, в Крыму. Во всех других регионах юга - до +19.
В Киеве вероятны осадки, ночью до +7, днем до +13.
Погода в Украине 2 апреля (meteo.gov.ua)
В четверг, 3 апреля, дожди немного сместятся и останутся только в нескольких областях - в западных регионах, в Крыму, в Черниговской, Сумской и Полтавской областях.
На остальной территории Украины будет сухо и солнечно. Солнце местами будет "проклевываться" и в дождливых регионах. Максимально температура днем 3 апреля поднимется до +17 градусов и то только на юге. Ночью тоже немного похолодает, но плюсовая температура сохранится.
В Киеве без осадков, ночью до +6, днем в пределах +10...+12 градусов.
Погода в Украине 3 апреля (meteo.gov.ua)
В пятницу, 4 апреля, дождей не будет, но похолодает. Днем максимально будет до +15 градусов. По всей стране днем температура будет в большинстве регионов держаться в пределах +14,+15.
Ночью температура также снизится. Минимальной она будет в приграничных северных регионах, на западе - в пределах +2...+4. В Киеве ночью ожидаются все те же +2...+4, днем до +14.
Погода в Украине 4 апреля (meteo.gov.ua)
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