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Чи постачав Єгипет озброєння Росії: відповідь Білого дому

Фото: координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати на сьогоднішній день не бачать ознак постачання озброєнь Росії з боку Єгипту.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг.

"Ми не бачили жодних ознак того, що Єгипет надає військову допомогу Росії у вигляді летальної зброї", - зазначив Кірбі.

За його словами, Єгипет наразі є важливим партнером США у сфері безпеки та продовжує їм залишатися. Інформація про можливий початок здійснення Єгиптом військових поставок Росії з'явилася в документах американської розвідки, що потрапили в мережу.

Як повідомлялося, інформація про плани Єгипту поставити Росії до 40 тисяч ракет з'явилася в газеті The Washington Post. За даними видання, президент країни Абдул-Фаттах Ас-Сісі доручає чиновникам тримати в секреті виробництво та відвантаження ракет, щоб уникнути проблем із Заходом.

Пізніше у Кремлі назвали "черговою качкою, яких зараз дуже багато" дані про таємні постачання ракет з Єгипту.

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