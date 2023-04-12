Поставлял ли Египет вооружение России: ответ Белого дома

Соединенные Штаты на сегодняшний день не видят признаков поставок вооружений России со стороны Египта.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг .

По его словам, Египет в настоящее время является важным партнером США в сфере безопасности и продолжает им оставаться. Информация о возможном начале осуществления Египтом военных поставок России появилась в утекших в сеть документах американской разведки.

"Мы не видели никаких признаков того, что Египет предоставляет военную помощь России в виде летального оружия", - отметил Кирби.

Как сообщалось, информация о планах Египта поставить России до 40 тысяч ракет появилась в газете The Washington Post. По данным издания, президент страны Абдул-Фаттах Ас-Сиси поручает чиновникам держать в секрете производство и отгрузку ракет во избежание проблем с Западом.

Позже в Кремле назвали "очередной уткой, которых сейчас очень много" данные о тайных поставках ракет из Египта.

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