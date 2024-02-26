Чи посилиться мобілізація після ухвалення нового закону: що кажуть у ТЦК

"Давайте спершу дочекаємося прийняття закону… Можу сказати, що заходи мобілізації, які проводилися у плановому режимі в залежності від потреби, і надалі будуть проводитися. Вживати таке поняття, як посилена мобілізація - це трошки некоректно", - заявив він.

Законопроект про мобілізацію

Наприкінці січня Кабмін вніс до Верховної ради законопроект про мобілізацію, яким пропонується змінити порядок її проведення.

У проєкті закону містяться норми щодо зміни правила виїзду військовозобов'язаних за кордон, стосовно надання "броні" від призову для українців, щодо дозволу надсилати повістки через електронний кабінет, про зниження призовного віку до 25 років, обмеження для ухилянтів і не тільки.

Кілька тижнів тому парламент ухвалив законопроект у першому читанні.

Спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявляв, що народні депутати мають 14 днів між першим й другим читанням законопроекту про мобілізацію для того, щоб внести свої правки у нього.

Детальніше про новий законопроект про мобілізацію - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що в Україні змінюють закон про мобілізацію, оскільки документ було ухвалено до війни і він не відповідає реаліям.

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