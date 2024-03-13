Усилит ли Путин мобилизацию после "выборов" в РФ: мнения экспертов

Усиление мобилизации в России после проведения там президентских "выборов" является одним из вариантов. Однако решения по нему нет.

Об этом в комментарии заявили эксперт Александр Мусиенко и политолог Владимир Фесенко.

Усиление мобилизации в РФ является одним из вариантов

На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после имитации выборов Путин может усилить мобилизацию.

По мнению Мусиенко, это лишь один из вариантов, решение ему не кажется окончательным, а мобилизация может оставаться скрытой, как и сегодня.

Украине придется готовить ответ

Фесенко заявил, что такая вероятность есть и мобилизация обсуждается с конца прошлого года, но пойдет ли Путин на это - вопрос открытый.

"Для нас важно не то, объявит он мобилизацию или нет. Важно другое. Если объявит, это означает, что он пойдет на новую эскалацию войны, и нам неизбежно придется отвечать своей мобилизацией", - подчеркнул политолог.

О процедуре голосования в РФ, "конкурентах", легитимности нового срока Путина и о последствиях, в том числе для нашей страны, - в тексте РБК-Украина.

Мобилизация в России

В прошлом году Генштаб ВСУ сообщал, что во время новой волны мобилизации Россия хочет призвать от 400 до 700 тысяч мужчин. Причем она коснется Чечни и временно оккупированных территорий Украины.

Издание "Важные истории" сообщило, что мобилизованные россияне погибают на войне в Украине в среднем через четыре - пять месяцев после получения повестки, а каждый пятый оккупант - не прожил и двоих.