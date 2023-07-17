Чи порушили вибухи на Кримському мосту логістику окупантів: думки експертів

За словами військово-політичного експерта групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, пошкодження мосту внаслідок нічних вибухів торкнулися саме автомобільного сполучення. А залізниця, якою окупанти користуються для постачання своїх військ, продовжує функціонувати.

"Пошкодження автомобільного полотна достатньо серйозні. Вони потребують відповідно ремонтних робіт. Безумовно, цей напрямок, саме ця дорога буде деякий час закрита і не функціонувати. За скільки вони встигнуть відремонтувати - це вже інше питання", - сказав Коваленко.

Експерт зазначив, що деякий час не буде повноцінного автомобільного сполучення між материковою Росією та тимчасово окупованим Кримом.

"Та логістична артерія, яка залишається, вона буде працювати в реверсі. Звісно, потік загального переміщення автотранспорту знизиться, буде більш повільним. Але тут є нюанс. Ми говоримо саме про автомобільний транспорт, яким російські війська для переміщення особового складу і т. д. на окупований Крим та користуються не так часто. Він не є превелюючою складовою. Переважно це залізничні шляхи. А залізниця зараз також працює неповноцінно на Кримському мосту, в реверсному форматі", - розповів Коваленко.

За його словами, це пошкодження дуже важливе як загальне для логістичної артерії. Однак з іншого боку є ще залізниця. А отже треба більше "бавовни".

"Дійсно, є зменшення військової логістики десь на 10-15%, але загально залізниця може це якось на собі витягнути. Щодо того, яке саме було пошкодження (мосту - ред.), то тут закони фізики єдині для всіх. Тому я не виключаю, що це міг бути вибух, який стався під полотном саме автомобільної дороги", - додав Коваленко.

Військовий експерт Владислав Селезньов також вважає, що ця "бавовна" на Кримському мосту не вплине на логістику окупантів. Оскільки залізничне сполучення по ньому триває.

"Постачання левової частини військової логістики ворога забезпечується за допомогою залізниці. Тому тут я ілюзій не маю. Тут може бути проблема лише для цивільного транспорту. Ми бачимо, що росіяни вирішили це питання запуском вантажних автомобілів через так звані "нові території" (окуповані - ред.). Відповідно паромне сполучення буде здійснюватися для легкового автотранспорту", - сказав він.

На думку експерта, наразі військові ешелони й надалі будуть курсувати залізничним сполученням разом із пасажирськими потягами з Криму і до нього.

"Тому я не думаю, що це пошкодження Кримського мосту в цій автомобільній частині докорінно змінить ситуацію з військового боку", - зазначив Селезньов.

Атака на Кримський міст

Сьогодні вночі на Кримському мосту пролунали вибухи. Попередньо один проліт мосту у бік Тамані був зруйнований, ще один у напрямку Керчі - пошкоджений. Росіяни перекрили автомобільні та залізничні колії.

Джерела РБК-Україна повідомили, що міст атакували надводними дронами, це була спецоперація СБУ та Військово-морських сил ЗСУ.

Після цього в СБУ нагадали, що Кримський міст - це це один із транспортних коридорів військових поставок для росіян, а традиції ведення війни дозволяють перерізати логістичні шляхи ворога.

При цьому в Росії назвали інцидент терактом.

Про наслідки та про те, чи порушать вибухи на Кримському мосту логістику окупантів, - читайте у матеріалі РБК-Україна.