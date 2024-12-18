Популярна ли в Индии российская пропаганда: ответ экспертки

Об этом в интервью РБК-Украина сообщила Свасти Рао, научная сотрудница Центра Европы и Евразии, Института оборонных исследований и анализа имени Манохара Паррикара из Индии.

Она отметила, что популярность российской пропаганды объясняется историческими связями, которые сформировались еще во времена Советского Союза.

"Это правда, что российская пропаганда в целом очень сильна в остальном мире, потому что Россия была очень надежным партнером со времен Советского Союза. Он помог Индии в войне 1971 года против Пакистана. И, как я уже говорила, потому что мы очень сильно зависим от России по оружию", - рассказала экспертка.

По ее словам, поэтому для старшего поколения бюрократов и политиков российская пропаганда является привлекательной. Также она добавила, что по этой причине "любовь к России является очень сильной".

Однако геополитическая ситуация меняется. Как отмечает Рао, Индия все больше ориентируется на сотрудничество с Западом.

"Но я думаю, что когда дело доходит до более жестких вопросов внешней политики, национальных интересов, геополитика полностью изменилась. Хотя мы хотели бы сохранить наши отношения с Россией, сегодня Запад для Индии важнее", - подчеркнула она.

По ее словам, российская пропаганда в Индии популярна в аспекте войны РФ против Украины, в частности утверждение о том, что президент Владимир Зеленский является якобы "марионеткой США".

Также российская пропаганда в Индии поддерживает нарратив о том, что "Запад должен отказаться от поддержки Украины", а Киев - "от НАТО", и тогда вроде бы "все будет хорошо".

"И те из нас, кто работает в сфере безопасности, знают, что дело не в этом. Речь идет о полном покорении Украины. А украинцы борются за свою свободу, и каждая страна имеет на это право", - отметила Рао.

Она напомнила, что Индия всегда поддерживала принципы Устава ООН и международного права.

"Поэтому я соглашусь, что российская пропаганда действительно сильна. Но, как я уже сказала, визит премьер-министра Моди фактически начал этот процесс дефисов (это форма внешней политики, когда страна поддерживает дипломатические отношения с двумя или более странами с конфликтными интересами, не позволяя конфликтам отдавать предпочтение одной стране над другой, - ред.

По ее словам, процесс дефисов заключается в том, что Индия сейчас пытается играть большую роль в восстановлении Украины.

Также в материале РБК-Украина вы сможете узнать о том, почему Индия больше не покупает оружие у России.