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Чи попередять українців про новий масштабний наступ Росії: відповідь Міноборони

Фото: заступник міністра оборони Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Україна готується до будь-яких дій з боку росіян, але гарантувати попередження про новий масштабний наступ було б некоректно. Оскільки противник має кілька сценаріїв і ухвалює рішення в останній момент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр в ефірі телемарафону.

На питання журналіста, чи можливі якісь попередження, що ворог буде наступати, наприклад з півночі, вона відповіла, що "в цій ситуації не коректно говорити про попередження".

"Тому, що у ворога так само є, як і було декілька сценаріїв і вони орієнтуються по ситуації. Вони теж приймають рішення в останні години й ті, хто його виконують, вони не знають за день до того як, де і які будуть виконувати рішення", - каже Маляр.

Тобто, вона пояснює, що противник орієнтується по ситуації та по динаміці фронту, розраховуючи ресурси.

"І ми завжди відкрито говоримо, що зараз на території Білорусі відбувається рух особового складу та техніки. Він відбувається з лютого. Вони постійно імітують там навчання, насправді ж ми розуміємо, що це стан готовності", - зазначила Маляр.

Вона нагадала, що територія Білорусі постійно використовується росіянами для ведення війни.

"Про те, що може бути більш інтенсивно використана Білорусь? Росія може використати все що завгодно, це війна. Тому всі повинні бути готові до будь-якого розвитку подій, але розуміти, що ми володіємо інформацією і максимально наскільки може бути держава готова", - підсумувала Маляр.

Нагадаємо, за даними української розвідки, в Білорусі фіксують нарощення сил, проте наразі немає ознак підготовки окупантів до нового наступу на Україну з території РБ.

Детальніше про можливу загрозу повторного наступу з Білорусі читайте в матеріалі РБК-Україна.

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