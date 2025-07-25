Чи погодиться Кремль на зустріч Путіна й Зеленського у серпні: відповідь Пєскова

Потенційна зустріч лідерів України та РФ

Нагадаємо, 23 липня українська та російська делегації провели третій раунд переговорів у Стамбулі.

Україна серед іншого вчергове запропонувала провести зустріч лідерів Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Цього разу пропозиція включала залучення до переговорів президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та президента США Дональда Трампа до кінця серпня.

Детальніше про що ще Україна і РФ говорили в Стамбулі, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, що глава української делегації Рустем Умєров також відповів, чи будуть наступні раунди, якщо до кінця літа не вдасться організувати зустріч лідерів.

До всього міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Анкара готова допомогти з моніторингом режиму припинення вогню, якщо Україна і Росія домовляться про це.

Він закликав Москву і Київ до прогресу в рамках стамбульських контактів.

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