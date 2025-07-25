Согласится ли Кремль на встречу Путина и Зеленского в августе: ответ Пескова

Потенциальная встреча лидеров Украины и РФ

Напомним, 23 июля украинская и российская делегации провели третий раунд переговоров в Стамбуле.

Украина среди прочего в очередной раз предложила провести встречу лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина. На этот раз предложение включало привлечение к переговорам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Дональда Трампа до конца августа.

Подробнее о чем еще Украина и РФ говорили в Стамбуле, можно узнать в материале РБК-Украина.

Отметим, что глава украинской делегации Рустем Умеров также ответил, будут ли следующие раунды, если до конца лета не удастся организовать встречу лидеров.

Ко всему министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова помочь с мониторингом режима прекращения огня, если Украина и Россия договорятся об этом.

Он призвал Москву и Киев к прогрессу в рамках стамбульских контактов.

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