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Чи планують завтра вимикати світло українцям: відповідь "Укренерго"

Фото: в "Укренерго" розповіли, чи вимикатимуть завтра світло за графіками (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні у середу, 14 серпня, відключення електроенергії за графіками не прогнозуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Завтра, 14 серпня, застосування заходів обмеження споживання не прогнозується", - йдеться у повідомленні.

Водночас в "Укренерго" попередили, що у разі зміни ситуації в енергосистемі, українців повідомлять додатково про застосування відключень світла.

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо. За можливості, користуйтесь потужними електроприладами у денні години - з 11:00 до 15:00", - просять українців енергетики.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, останніми тижнями в Україні не вимикають електроенергію за графіками. Це пов'язано з тим, що в країні спала спека, а з ремонту вийшли два атомні енергоблоки.

У Міненерго зазначили, що повернення жорстких графіків відключення світла в Україні поки не прогнозуються, навіть, якщо буде спекотно так, як у липні. Але на це можу вплинути потенційні російські обстріли енергетики.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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УкренергоЕлектроенергіяВідключеня світла