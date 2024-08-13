Планируют ли завтра выключать свет украинцам: ответ "Укрэнерго"

Отключение света в Украине

Напомним, в последние недели в Украине не выключают электроэнергию по графикам. Это связано с тем, что в стране спала жара, а из ремонта вышли два атомных энергоблока.

В Минэнерго отметили, что возвращение жестких графиков отключения света в Украине пока не прогнозируется, даже если будет жарко так, как в июле. Но на это могу повлиять потенциальные российские обстрелы энергетики.

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