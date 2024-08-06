Планируют ли выключать свет 7 августа: ответ "Укрэнерго"
В Украине в среду, 7 августа, не прогнозируются графиковые отключения света. Это уже восьмой день такая ситуация с электроэнергией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
"Завтра, 7 августа, отключения применяться не будут", - говорится в сообщении.
В случае, если будут внесены изменения и введены меры ограничения – будет сообщено дополнительно.
Также украинцев просят, по возможности, пользоваться мощными электроприборами с 11:00 до 15:00.
Что предшествовало
После того, как Россия уничтожила 80% генерации электроэнергии Украины, в стране были введены графики отключений света. В последний раз они были применены 29 июля и действовали всего несколько часов.
Ситуация со светом стала лучше после того, как в Украине спала жара, а также были введены в эксплуатацию несколько энергоблоков на АЭС.
В то же время, по словам директора специальных проектов в НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, ситуация может ухудшиться ближе к зиме.
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