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Планируют ли в Украине повышать налоги: ответ министра финансов

Украина, Пятница 18 апреля 2025 13:16
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Планируют ли в Украине повышать налоги: ответ министра финансов Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина действительно нуждается в более значительных ресурсах, в частности, в 2026 году. Это будет предметом переговоров с МВФ уже в апреле.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой его заявление во время часа вопросов к правительству в парламенте.

"Хочу отметить, что никаких планов по фискализации мы не планируем. Поднятие налогов не предусматриваем. И все будет осуществлено в условиях, предусмотренных действующим законодательством", - сказал он.

Марченко сообщил, что ближайший план - это подготовка бюджетной декларации на 2026, 2027, 2028 годы, которая будет включать различные сценарии и, соответственно, реакцию правительства на те или иные риски фискального характера.

Министр финансов сообщил, что в этом году Минфин реагирует на те риски, которые уже материализовались, и имеет ответ на эти вопросы.

Бюджет следующего года

"Относительно финансирования на 2026 год - это не является каким-то секретом Полишинеля. И сейчас мы активно работаем над тем, чтобы мы имели ответы на любые варианты развития событий. Любые варианты развития событий предусматривают реакцию как в военном состоянии, так и в послевоенном, - рассказал Марченко.

По его словам, сейчас Минфин готовит соответствующие предложения.

"На следующей неделе у нас будут активные консультации с министрами финансов наших стран-партнеров, с Международным валютным фондом, Всемирным банком. Мы обозначим наши риски, предостережения и покажем, что ситуация требует дополнительной поддержки, над которой мы активно будем работать с премьер-министром", - сказал Марченко.

Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о возможности изменений в госбюджет на 2025 год из-за необходимости учесть большие военные расходы, чем планировалось.

В прошлом году Минфин добился повышения налогов для граждан Украины из-за увеличения расходов на оборону.

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