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Чи планують США виводити війська з Європи: відповідь Рютте

Середа 04 червня 2025 14:37
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Чи планують США виводити війська з Європи: відповідь Рютте Фото: Марк Рютте, генеральний секретар НАТО (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки (США) наразі не планують виводити свої сили з території Європи. Зокрема залишаються відданими Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Марка Рютте, якого цитує The Guardian.

Як відзначив Рютте, Вашингтон очікує, що європейські і канадські союзники будуть витрачати набагато більше на власну оборону, у зв'язку з чим країни-члени НАТО повинні "досягти всіх тих цілей в області сил і засобів і закрити прогалини".

"... щоб бути впевненими, що ми також зможемо боротися з росіянами, якщо вони спробують напасти на нас через три-п'ять років, а також зрівнятися зі Сполученими Штатами. І я думаю, що це справедливо", - додав він.

Загроза виходу військ США з Європи

В середині травня посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Вашингтон готується до переговорів з європейцями щодо можливості поступового виведення американських солдатів з Європи. Зокрема уточнював, що Штати планують ці переговори після саміту НАТО, який відбудеться з 24 по 26 червня.

Пізніше канцлер Німеччини Фрідріх Мемрц стверджував, що Берлін поки що не бачить ознак того, що Штати ухвалять рішення вивести свої війська з європейських країн.

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Марк Рютте НАТО Сполучені Штати Америки
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