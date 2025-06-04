Чи планують США виводити війська з Європи: відповідь Рютте

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Марка Рютте, якого цитує The Guardian.

Як відзначив Рютте, Вашингтон очікує, що європейські і канадські союзники будуть витрачати набагато більше на власну оборону, у зв'язку з чим країни-члени НАТО повинні "досягти всіх тих цілей в області сил і засобів і закрити прогалини".

"... щоб бути впевненими, що ми також зможемо боротися з росіянами, якщо вони спробують напасти на нас через три-п'ять років, а також зрівнятися зі Сполученими Штатами. І я думаю, що це справедливо", - додав він.